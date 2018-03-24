GAZİANTEP (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti olarak ilk günden bugüne hiçbir zaman milleti birbirinden ayrıştıran fikirler üzerine siyaset yapmadık, yapmayacağız. Bizim davamız Türkiye'nin beka davasıdır. Bizim siyaseten amacımız devleti millet ile buluşturmak, kaynaştırmaktır. AK Parti olarak toplumun vicdanını yaralayan hiçbir işin arkasında bugüne kadar olmadık, bundan sonra da olmayacağız." dedi.

Yıldırım, Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel'i rahmetle andı.

Kongrenin Gaziantep, ülke, millet, gençlik ve gelecek için hayırlara vesile olmasını dileyen Yıldırım, Gaziantep'in kurulduğu ilk günden bu yana AK Parti'ye sahip çıktığını, her seçimde partiye olan desteğini artırdığını söyledi.

Gaziantep'in AK Parti'ye olan güvenini hep muhafaza ettiğini vurgulayan Yıldırım, "1 Kasım seçimlerinde yüzde 61,5, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 62,5 ile Türkiye ortalamasının üzerinde destek verdiniz, size yakışanı yaptınız. İnşallah önümüzdeki seçimlerde bu desteği daha da yukarılara taşıyacağız. Gençler, önümüzdeki seçimlerde yeni bir rekora hazır mısınız? Kapı kapı dolaşarak bütün vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaya var mısınız?" diye konuştu.