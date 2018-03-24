AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi

Türkiye'de yaşayan Suriyeli aydınların, yazarların bu gönüllü çalışmalara destek verdiğini anlatan Yıldırım, "Türkiye'nin bilim adamları, aydınları, sivil toplum kuruluşları, Suriyeliler için yapılan bütün fedakarlıkları görmelidir, takdir etmelidir. Suriyeli kardeşlerimiz mutlaka yurtlarına dönecektir. Normal hayatlarına dönecektir. Tıpkı Cerablus'ta olduğu gibi, El Bab'da olduğu gibi, Rai'de olduğu gibi ve şimdi de Afrin'de olduğu gibi. Çünkü oraları terör yuvalarından temizleyen kahraman Türk Mehmetçikleri var. Onların alnından öpüyorum. Başarılarını tebrik ediyorum evlatlarımızın." ifadelerini kullandı.

Gazianteplilerin Suriyelilere kuru bir ev sahipliği yapmadığını, onları istihdama, üretime katarak hayata, geleceğe tutunmalarını sağladığını, aile değerlerini koruma imkanı verdiklerini vurgulayan Yıldırım, "Vakıflarımız, derneklerimiz Suriyeli kardeşlerimiz için çıkardıkları gazete, dergi, radyo yayınlarında onların kültür değerlerinin yaşamasına katkı sağladı. Eğitim desteği verdiniz." diye konuştu.

Gaziantep'in adaletin şehri olduğunu belirten Yıldırım, hanım eli değen bu şehrin aynı zamanda şefkat ve merhametin şehri olduğunu söyledi.

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğü bizim için vazgeçilmezdir. Türkiye'nin güvenliği Suriye'den geçer, Irak'tan geçer, buraların istikrarından geçer." dedi.

- "Yapacak çok işimiz var daha"

Afrin'in Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terörden temizlendiğini dile getiren Yıldırım, salondakilerin, "Başbakan bizi Afrin'e götür" tezahüratları üzerine "Gençler, enerjinizi harcamayın, Afrin işi tamam. İnşallah başka imkanlar olur, ona bakarız bundan sonra. Daha işimiz bitmedi. Yapacak çok işimiz var daha. Etrafta terör kaynıyor. İnşallah bu alçakları Kürtlerin de Arap kardeşlerimizin de başına bela olmaktan defedeceğiz, onların huzurunu, güvenini sağlayacağız." dedi.

PKK terör örgütünün Kürtlerin dertleriyle ilgilenmediğini, sadece ve sadece efendilerinin, emperyal güçlerin emirlerini yerine getirdiğini, Türk, Kürt, Arap ayırmadan masumları katlettiğini ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alçakları bu topraklardan tamamen söküp atıncaya kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Kürtleri de Arapları da Türkleri de bunların tasallutundan, şerrinden kurtarmak için gereken adımların hepsini bugüne kadar attığımız gibi bundan sonra da atmaya devam edeceğiz.