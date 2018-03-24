GAZİANTEP (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Gaziantep'e üçüncü bir üniversite daha kuruyoruz. Gaziantep'e Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Yıldırım, Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Gaziantep'in ekonomisiyle Türkiye'nin güçlü şehirlerinin başında geldiğini, kişi başına düşen dış ticaret rakamında bölgenin lideri olduğunu söyledi.
Dış ticaret hacmi 12 milyar doları bulan, ihracat rakamı 7 milyar dolara dayanan Gaziantep'in üretimin ve bereketin şehri olduğunu ifade etti.
Yıldırım, 16 yılda kente 24 milyar lira yatırım yapıldığını, sigortalı çalıştıran iş yeri sayısının 34 bini aştığını, 450 bin kişinin sosyal güvenlik kapsamında çalıştığını aktardı.
Gaziantep Üniversitesinin bölgenin en iyi eğitim veren kurumları arasında yer aldığını dile getiren Yıldırım, "Gaziantep'e üçüncü bir üniversite daha kuruyoruz. Gaziantep'e Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Üniversitenin yurt kapasitesini 5 kat arttırdıklarını, 15'i hastane olmak üzere 75 sağlık tesisini Gaziantep'e kazandırdıklarını vurgulayan Yıldırım, bin 875 yataklı şehir hastanesinin de gelecek yıl açılması için çalıştıklarını belirtti.
- Bölünmüş yol 396 kilometreye çıktı
AK Parti göreve geldiğinde Gaziantep'te sadece 116 kilometre bölünmüş yol olduğunu, bunun üzerine 280 kilometre daha ilave ederek, bölünmüş yolu 396 kilometreye çıkardıklarını belirten Yıldırım, Gaziray projesinin de gelecek yıl tamamlanacağını belirtti.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 50 bin konut projesi başlatıldığını, konutların yaklaşık 2 bin 800'ünün ihalesinin yapıldığını ve inşaat safhasına geçildiğini anlatan Yıldırım, 2002'de 2 olan OSB sayısının bugün 4'e çıktığını ve 140 kişiye istihdam sağladığını söyledi.
Herkesin Gaziantep'in kalkınması için canla başla çalıştığını aktaran Yıldırım, emeği geçenlere teşekkür etti.
- "Gençlerden beklentimiz büyük"
Yıldırım, gençlerin fikirlerine, vizyonuna ve enerjisine güvendiklerini, ülke adına gençlerden beklentilerinin büyük olduğunu, bütçede en büyük payı gençliğe ayırdıklarını dile getirerek, "2018 bütçesinde 134 milyar ile Milli Eğitim en büyük payı aldı. Önünüzdeki her engeli kaldıra kaldıra bugünlere geldik. Üniversiteye girişte engeller vardı, kıyafet sorunu, katsayı sorunu vardı. Bütün bu antidemokratik uygulamalara son verdik." diye konuştu.
Yükseköğretimde yurt kapasitesini 180 binden 630 binin üzerine çıkardıklarını ifade eden Yıldırım, göreve geldiklerinde 45 lira olan öğrenci bursunun bugün 470 liraya yükseldiğini söyledi.
- "7 milyonun üzerinde üniversite öğrencisi var"
Yıldırım, Türkiye'de 7 milyonun üzerinde üniversite öğrencisi bulunduğunu belirterek, "Gençliğe destek lafla değil icraatla oluyor. Sadece eğitim alanında değil birçok alanda gençlerimizin önündeki engelleri kaldırdık. Eski siyaset anlayışında gençlik tehlike olarak görülürdü, yetki ve sorumluluk verilmezdi ama biz gençlerimize hep inandık, güvendik. Türkiye gençlerin omuzlarında yükselecek dedik." şeklinde konuştu.
Gençlerin siyasette, yönetimlerde etkili olması için düzenleme yaptıklarını anlatan Yıldırım, 18 yaşında seçme ve seçilme hakkının verildiğini hatırlattı.
Gençleri eğitim, spor ve sanat alanında desteklerini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Gençler projelerini hayata geçirsin diye GENÇDES Projesi'ni uygulamaya koyduk. Daha kalkınmış bir ülke için hep birlikte ter dökeceğiz. Sizler bu milletin göz bebeği, geleceğimizin teminatısınız. Her bir vatandaşımızın huzur, güven içinde yaşadığı ülkeyi sizlerle inşa edeceğiz. Seçimlere adım adım ilerliyoruz. Türkiye'nin önünde aydınlık bir gelecek var. Vatandaşlarımız, gençlerimiz yeni imkanlara layık. Daha güçlü ekonominin önü, istikrarlı ve güçlü siyasi yönetimle açılacak. Bu kapıları sizlerin inancı ve gayreti açacak."
Kongreye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.
(Bitti)
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