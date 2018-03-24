Gaziantep Üniversitesinin bölgenin en iyi eğitim veren kurumları arasında yer aldığını dile getiren Yıldırım, "Gaziantep'e üçüncü bir üniversite daha kuruyoruz. Gaziantep'e Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yıldırım, 16 yılda kente 24 milyar lira yatırım yapıldığını, sigortalı çalıştıran iş yeri sayısının 34 bini aştığını, 450 bin kişinin sosyal güvenlik kapsamında çalıştığını aktardı.

Dış ticaret hacmi 12 milyar doları bulan, ihracat rakamı 7 milyar dolara dayanan Gaziantep'in üretimin ve bereketin şehri olduğunu ifade etti.

Yıldırım, Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Gaziantep'in ekonomisiyle Türkiye'nin güçlü şehirlerinin başında geldiğini, kişi başına düşen dış ticaret rakamında bölgenin lideri olduğunu söyledi.

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Gaziantep'e üçüncü bir üniversite daha kuruyoruz. Gaziantep'e Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Üniversitenin yurt kapasitesini 5 kat arttırdıklarını, 15'i hastane olmak üzere 75 sağlık tesisini Gaziantep'e kazandırdıklarını vurgulayan Yıldırım, bin 875 yataklı şehir hastanesinin de gelecek yıl açılması için çalıştıklarını belirtti.

- Bölünmüş yol 396 kilometreye çıktı

AK Parti göreve geldiğinde Gaziantep'te sadece 116 kilometre bölünmüş yol olduğunu, bunun üzerine 280 kilometre daha ilave ederek, bölünmüş yolu 396 kilometreye çıkardıklarını belirten Yıldırım, Gaziray projesinin de gelecek yıl tamamlanacağını belirtti.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 50 bin konut projesi başlatıldığını, konutların yaklaşık 2 bin 800'ünün ihalesinin yapıldığını ve inşaat safhasına geçildiğini anlatan Yıldırım, 2002'de 2 olan OSB sayısının bugün 4'e çıktığını ve 140 kişiye istihdam sağladığını söyledi.

Herkesin Gaziantep'in kalkınması için canla başla çalıştığını aktaran Yıldırım, emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Gençlerden beklentimiz büyük"

Yıldırım, gençlerin fikirlerine, vizyonuna ve enerjisine güvendiklerini, ülke adına gençlerden beklentilerinin büyük olduğunu, bütçede en büyük payı gençliğe ayırdıklarını dile getirerek, "2018 bütçesinde 134 milyar ile Milli Eğitim en büyük payı aldı. Önünüzdeki her engeli kaldıra kaldıra bugünlere geldik. Üniversiteye girişte engeller vardı, kıyafet sorunu, katsayı sorunu vardı. Bütün bu antidemokratik uygulamalara son verdik." diye konuştu.