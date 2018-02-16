AK Parti Gaziantep İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Canan Kalsın, "Türkiye bu istikrar ve güvenle devam ederse Kanada'dan bile daha ileri gider. 2023 ve 2071 hedefleri öylesine söylenmiş cümleler değil." dedi.

Kalsın, partisinin Gaziantep İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, şimdiye kadar katıldığı bütün kongrelerde büyük bir coşkuyla karşılaştığını söyledi.

Bu coşkuyu 2019'a kadar kaybetmek istemediklerini belirten Kalsın, "Diğer partilerde sandalyeler boşken ve o sandalyeler havada uçuşurken bizim kadınlarımız devir teslim törenlerindeydi. Bu bir misyonu, bir vizyonu gösteriyor. Makamlar değişebilir ama davamız değişmiyor." diye konuştu.

Amaçlarının Türkiye'yi daha ileriye taşımak, 2023 hedefine ulaştırmak olduğunu dile getiren Kalsın, şunları kaydetti:

"Türkiye bu istikrar ve güvenle devam ederse Kanada'dan bile daha ileri gider. 2023 ve 2071 hedefleri öylesine söylenmiş cümleler değil. Türkiye, vatandaşına çağ atlatabilen, vatandaşıyla büyüyen, vatandaşına hizmet eden devlet anlayışıyla fark oluşturuyor. Dünyada bütün dengeler Batı'dan Doğu'ya doğru kayarken, büyüyen dünyada Türkiye yeni bir rol üstleniyor. Bu rollerin üstlenilmesinde kadınların rolünü gözardı etmiyoruz. Toplumu değiştiren hep kadınlar, toplumda fedakar olan kadınlardır."