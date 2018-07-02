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AK Parti Gaziantep milletvekilleri mazbatalarını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 11:16 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Bundan sonra Türkiye'nin hedeflerine daha emin adımlarla ulaşacağından kimsenin şüphesi olmasın"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bundan sonra Türkiye'nin hedeflerine daha emin adımlarla ulaşacağından kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Beraberindeki milletvekilleriyle geldiği Gaziantep Adliyesinde mazbatasını alan Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, milletin tercihiyle 24 Haziran akşamı büyük bir zafer yaşandığını ifade etti.

Seçim sonuçlarını "Adam kazandı, milletin adamı kazandı" diye yorumlayan Gül, hem cumhurbaşkanlığında hem de milletvekili seçimlerinde halkın tercihini ortaya koyduğunu vurguladı.

Gül, 24 Haziran seçimlerinin ardından yeni bir hükümet sistemine geçildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hamdolsun ki yeni sistemin ilk seçilmiş cumhurbaşkanı da Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bundan sonra Türkiye'nin hedeflerine daha emin adımlarla ulaşacağından kimsenin şüphesi olmasın. Özgürlükleri, insan haklarını daha da genişleteceğiz ve bizim yaklaşımımız bu seçimin kaybedeni yoktur. Oy veren-vermeyen herkesin milletvekili olacağız. Herkesin hak ve hukukunu koruyacağımız bir dönem olacak. AK Parti Türkiye'de özgürlüğün, huzurun, birliğin ve kardeşliğin teminatı olmuştur, olmaya da devam edecek. Bundan sonraki dönemde de hiç bir vatandaşımızın horlanmayacağı, ötekileştirilmeyeceği dönemi hep birlikte yaşayacağız."

Bakan Gül, ülkedeki 81 milyon vatandaşın hepsinin birinci sınıf vatandaş olduğunu aktaran Gül, ülkedeki hiç kimsenin bir diğerinden farkı veya üstünlüğünün de olmadığını bildirdi.

Gaziantep milletvekili olarak ekip arkadaşlarıyla birlikte kenti daha da büyütmeye çalışacaklarını vurgulayan Gül, seçim döneminde çalışmalarına destek olan parti mensuplarına da teşekkür etti.

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24 haziran abdülhamit gül Mazbata seçim

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