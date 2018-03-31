AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığında görev değişimi

AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresinde başkanlığa İsmail Caner Kaymaz seçildi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongrede 3 yıllık Başkanlık görevini yürüten Enis Aydoğan görevi İsmail Caner Kaymaz’a devretti. Tek adaylı gidilen kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Kongrede yeniden aday olmayan Enis Aydoğan, yaptığı konuşmada görev sürecince bir çok zorlu süreçlerden geçtiklerini anımsatarak,” En önemlisi 15 Temmuz’u yaşadık. Ama liderimiz ve milletimizin dik duruşu sayesinde bütün belaları bertaraf ettik” ifadelerine yer verdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise son kongrenin gerçekleştirildiğini belirterek, “2019’un önemini çok iyi biliyoruz. Artık AK Partinin başarısı sadece ülkemiz adına değil, Ortadoğu’nun ve İslam coğrafyasının, dünya barışının bir garantisi haline geldi. Bugün dünya siyasetine yön veren bir ülke konumundayız. 15 yıl içerisinde 100 yıllık bir kalkınmayı başarabildik. Ama her şey şu 10 yıl içerisinde. Gelecek 10 yıla daha güçlü girmek zorundayız. Bu bilinçle de hem teşkilatlar olarak, hem de genel olarak 2019 seçimlerinin önemini çok iyi biliyoruz.” Şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı’da, Gençlik Kollarının kongresi ile Malatya’daki süreci tamamladıklarını ifade ederek, bundan sonra Genel Başkanları Recep Tayyip Erdoğan’ın izinden Türkiye’ye hizmet için yola devam edeceklerini söyledi. Kahtalı, her seçimde olduğu gibi 2019 seçimlerinde de tarih yazacaklarını ifade etti.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş ise AK Parti gençlik kollarının bugün 69’uncu il kongresini gerçekleştirdiğini belirterek, “kongrelerin bizim açımızdan önemi çok büyük. Aslında burada çok büyük bir mesaj veriyoruz. AK Parti, dünyadaki tüm mazlumların umudu olan bir parti. Ecdadımızın ümmete umut olduğu o günlerin ciddi anlamda bugün karşılığını görüyoruz. Bugün İslam coğrafyasında tüm mazlumların umudu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Rabbimize hamd olsun ki böyle kutlu bir davada böyle güzel insanlarla çalışmayı bize nasip ettiği için hamd ediyoruz” diye konuştu.