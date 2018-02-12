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AK Parti Gençlik Kolları Uşak il kongresi gerçekleşti

POLİTİKA HABERLERİ | 12.02.2018 09:20 | Son Güncelleme

AK Parti Gençlik Kolları Uşak İl Teşkilatı 5.

AK Parti Gençlik Kolları Uşak İl Teşkilatı 5. olağan kongresinde Ahmet Mıllık, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.
Adalet ve Kalkınma partinin Uşak il 5. olağan gençlik kolları kongresi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Tek listeyle seçime giden 5. olağan gençlik kolları Uşak il başkanlığının başına yeniden Ahmet Mıllık getirildi.
Mıllık, kongrede yaptığı konuşmada, “AK Parti’nin 17 yıllık genç bir parti olmakla beraber binlerce yıllık tarihin tecrübesini, ruhunu ve ilhamını teferrüç etmiş bir partidir” diye ifade etti.
Kongreye AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve Alim Tunç, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Nacar ve AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın da katıldı.

AK Parti Gençlik Kolları Uşak il kongresi gerçekleşti

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AK Parti Gençlik Kolları Uşak il kongresi gerçekleşti

AK Parti Gençlik Kolları Uşak il kongresi gerçekleşti
2 / 6

AK Parti Gençlik Kolları Uşak il kongresi gerçekleşti

AK Parti Gençlik Kolları Uşak il kongresi gerçekleşti
3 / 6

AK Parti Gençlik Kolları Uşak il kongresi gerçekleşti

AK Parti Gençlik Kolları Uşak il kongresi gerçekleşti
4 / 6

AK Parti Gençlik Kolları Uşak il kongresi gerçekleşti

AK Parti Gençlik Kolları Uşak il kongresi gerçekleşti
5 / 6

AK Parti Gençlik Kolları Uşak il kongresi gerçekleşti

AK Parti Gençlik Kolları Uşak il kongresi gerçekleşti
6 / 6

AK Parti Gençlik Kolları Uşak il kongresi gerçekleşti

AK Parti Gençlik Kolları Uşak il kongresi gerçekleşti
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