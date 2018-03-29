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AK Parti Gençlik Kolları Van İl Başkanlığı’na Özbilge atandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 09:42 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gençlik Kolları Van İl Başkanlığı’na Kadir Özbilge atandı.AK Parti Genel Merkezi tarafından Van Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Kadir Özbilge atandı.

AK Parti Gençlik Kolları Van İl Başkanlığı’na Özbilge atandı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gençlik Kolları Van İl Başkanlığı’na Kadir Özbilge atandı.
AK Parti Genel Merkezi tarafından Van Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Kadir Özbilge atandı. 1989 yılında Van’da doğan Özbilge, 2006 yılında Kazım Karabekir Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2011 yılında Kırklareli Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünden mezun olan Özbilge, 2017 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2014 yılında AK Parti Gençlik Kolları Van İl Başkan yardımcılığına seçilen Özbilge, 22 Mart 2018 yılında AK Parti Gençlik Kolları Van İl Başkanı olarak atandı. Özbilge, işadamı ve evlidir.
Göreve başlayan Özbilye’ye hayırlı olsun ziyaretleri başladı. İlk olarak Kadın Kolları İl Başkanı, Tuşba, Edremit, Erciş, Muradiye, Çatak, Çaldıran ve Başkale ilçe başkanları hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

AK Parti Gençlik Kolları Van İl Başkanlığı’na Özbilge atandı

AK Parti Gençlik Kolları Van İl Başkanlığı’na Özbilge atandı

AK Parti Gençlik Kolları Van İl Başkanlığı’na Özbilge atandı

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