AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Ana muhalefet partisinin Türkiye'ye kazandırılmaya çalışılan tüm hizmetlere karşı meclis içinde ve dışında birtakım bölücü terör örgütlerinin sözcülüğünü yaparcasına bir siyaset tarzı benimsediğini millet görüyor. Seçim kampanyası sürecinde millete bunu anlatmaya devam edeceğiz." dedi. Ataş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM), partisince düzenlenen temayül yoklamasında yaptığı konuşmada, tüm seçimlerde mutlaka teşkilatların görüşlerine başvurarak aday belirleme çalışmalarını yürüttüklerini belirtti. Türkiye'nin çok önemli bir süreci yaşadığını vurgulayan Ataş, "Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlar, 'Bölgesinde söz sahibi Türkiye'nin önünü nasıl kesebiliriz ve Recep Tayyip Erdoğan'ı siyaset sahnesinden nasıl uzaklaştırırız?' planlarını hep birlikte izledik, izliyoruz." diye konuştu. AK Parti'nin günler önce cumhurbaşkanı adayını "Cumhur İttifakı" ile yerli ve milli bir duruş sergileyerek açıkladığına değinen Ataş, şunları söyledi:

"Ana muhalefet partisi ve diğer grubu bulunan, bulunmayan muhalefet partilerinin nasıl bir yol izlediklerini, nasıl bir kin ittifakı oluşturmaya çalıştıklarını hep birlikte müşahede ettik. Normal süreçlerde asla bir araya gelemeyecek zihniyetlerin nasıl da AK Parti, Erdoğan'a karşı nasıl bir kirli ittifak oluşturmalarının gayretlerini hep birlikte gördük. Milletimiz de bunları görüyor ve izliyor. Nihayet ana muhalefet partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Aday Muharrem İnce'nin nasıl bir konuşma yaptığına hep birlikte şahit olduk. Nasıl bir seviyesiz konuşma? Tamamen içi boş, Erdoğan düşmanlığı üzerine kurulan kin dolu bir konuşma izledik. O benzetmeleri, 5-6 yaşındaki çocukların dahi dillerine almayacağı benzetmeler. Çavuş ve onbaşı benzetmesi... Allah'tan kork. Sen neredesin, benzetme yaptığın Erdoğan nerede?" Ataş, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin cumhurbaşkanı ve başkomutanı olduğuna işaret ederek, "Sen hangi çavuştan, onbaşıdan bahsediyorsun? Siyaseti bu kadar seviyesizleştirmeye kimsenin hakkı yoktur. Siyaseti yapacaksak adam gibi, onurlu ve omurgalı bir şekilde yapacağız." dedi.