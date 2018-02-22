AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifine ilişkin, "İnşallah bu 'Cumhur Mutabakatı' milletin kendi mutabakatı olacak. Milli ve yerli duruşu olan insanların bir arada olduğu ve cumhurbaşkanını seçmek üzere beraberce yol aldığı bir süreç olacak." dedi.

Çalık, Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, sorumlu gazeteciliğin, yorumsuz, gerçek habercilik yapmak olduğunu belirterek, bu kapsamda çalışan basın mensupları olduğu gibi sorumsuz davrananlar da bulunduğunu söyledi.

Yerli ve milli duruşu olan ve Türkiye, Malatya, millet, bayrak, ezan için mücadele veren bütün gazetecilere teşekkür eden Çalık, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Çalık, 15 Temmuz'da şehitlik mertebesine yükselen, sınır ötesindeki operasyonlarda Mehmetçik'in yanında olup mücadele veren gazeteciler de olduğunu anlatarak, bu duruşlarından dolayı tüm medya mensuplarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatan savunması için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya gayret ettiklerini belirten Çalık, "Bir taraftan terörle mücadele ediyoruz, bir taraftan da yatırımları getirmeye ve tüm Türkiye'ye yaymaya devam ediyoruz. Dün 11. Kalkınma Planımızı açıkladık. Bir taraftan kalkınma planlarımızın icraata dönmesi için mücadele ederken, diğer taraftan terörle mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.