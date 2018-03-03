AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Bu ülkenin bir kez daha 28 Şubat'ları yaşamaması temennisinde bulunuyoruz. 15 Temmuz'da darbe yapmak isteyenlere yapılan balans ayarının da darbe yapmak isteyenlere emsal olması gerektiğini çok net söylememiz lazım." dedi.

Çalık, Emekliler Parkı'nda AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen "28 Şubat Gazete Manşetleri Sergisi"nin açılışında yaptığı konuşmada, bir kez daha böyle süreçlerin yaşanmaması adına serginin açıldığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, sosyal ve hukuk devleti olduğunu ve demokrasiden yana tavır aldığını anlatan Çalık, ülkede demokrasiye yapılan darbelerin herkes tarafından bilindiğini ifade etti.

28 Şubat'ta millete balans ayarı yapmak isteyenlere, 15 Temmuz'da darbe girişimi yapanlara millet tarafından balans ayarı verildiğini bildiren Çalık, "Bu ülkenin bir kez daha 28 Şubat'ları yaşamaması temennisinde bulunuyoruz. 15 Temmuz'da darbe yapmak isteyenlere yapılan balans ayarının da darbe yapmak isteyenlere emsal olması gerektiğini çok net söylememiz lazım." diye konuştu.