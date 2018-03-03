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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2018 17:02 | Son Güncelleme

"Bu ülkenin bir kez daha 28 Şubat'ları yaşamaması temennisinde bulunuyoruz. 15 Temmuz'da darbe yapmak isteyenlere yapılan balans ayarının da darbe yapmak isteyenlere emsal olması gerektiğini çok net söylememiz lazım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Bu ülkenin bir kez daha 28 Şubat'ları yaşamaması temennisinde bulunuyoruz. 15 Temmuz'da darbe yapmak isteyenlere yapılan balans ayarının da darbe yapmak isteyenlere emsal olması gerektiğini çok net söylememiz lazım." dedi.

Çalık, Emekliler Parkı'nda AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen "28 Şubat Gazete Manşetleri Sergisi"nin açılışında yaptığı konuşmada, bir kez daha böyle süreçlerin yaşanmaması adına serginin açıldığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, sosyal ve hukuk devleti olduğunu ve demokrasiden yana tavır aldığını anlatan Çalık, ülkede demokrasiye yapılan darbelerin herkes tarafından bilindiğini ifade etti.

28 Şubat'ta millete balans ayarı yapmak isteyenlere, 15 Temmuz'da darbe girişimi yapanlara millet tarafından balans ayarı verildiğini bildiren Çalık, "Bu ülkenin bir kez daha 28 Şubat'ları yaşamaması temennisinde bulunuyoruz. 15 Temmuz'da darbe yapmak isteyenlere yapılan balans ayarının da darbe yapmak isteyenlere emsal olması gerektiğini çok net söylememiz lazım." diye konuştu.

Çalık, 28 Şubat'ta mağdurlara, mazlumlara karşı yapılan darbe girişiminin pilot illerinden birinin de Malatya olduğunu anımsattı.

Darbe girişiminde bulunanlara gerekli cezanın adli makamlarca verileceğini kaydeden Çalık, şöyle devam etti:

"En önemlisi vicdanlarda mahkum olmuşlardır. İnşallah bundan sonra yüce Rabbim bize 1960'ları, 12 Eylülleri, 28 Şubatları ve 15 Temmuzları yaşatmasın diyorum. 28 Şubat'ta dik duran başta Malatya başta olmak üzere, ülkemizin güzel insanlarına da ben şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum."

- Cumhur İttifakı

Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda AK Parti Malatya İl Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Çalık, AK teşkilatların 2019'daki seçimlerde sandıklarda başarılara imza atacağını ifade etti.

Çalık, bütün Türkiye'yi dolaştıklarını ve kongrelere katıldıklarını ve muhteşem coşkularla karşılaştıklarını anlattı.

Partiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir sevginin olduğunu aktaran Çalık, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez kesintisiz, tek partili hükümetler dönemi hariç, AK Parti 15 yıl kesintisiz iktidar olduğunu biliyoruz. Bu bizim için çok büyük bir gurur. İnşallah Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın liderliğinde önümüzdeki seçimleri aşacağız ve hep birlikte emin adımlarla ilerleyeceğiz. Cumhur İttifakı'yla birlikte önce Cumhurbaşkanlığı daha sonra milletvekili ve yerel seçimlerden başarıyla çıkacağız inşallah. Allah hayırlı, uğurlu etisin."

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