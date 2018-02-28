AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Adana'da:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "15 Temmuz'dan itibaren, Yenikapı ruhunu devam ettiren, milli ve yerli duruşuyla herkesin de takdirini alan Devlet Bahçeli ve MHP'yle 'cumhur ittifakı' yaptık. Bu 'cumhur ittifakımızla' birlikte, inşallah 2019'da en az yüzde 61 diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Çalık, AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaret ederek, başkan Fikret Yeni ve partililerle bir araya geldi.
Burada konuşan Çalık, sosyal politikalara önem verdiklerini, bu alanda çok fazla yatırım yaptıklarını söyledi.
Yaklaşık 16 yıllık yatırımlarla, vatandaşları orta gelişmişlik seviyesinden yüksek gelişmişlik seviyesine çıkardıklarını ifade eden Çalık, "İnançlı kadrolarımızla 2002'den bu yana çalışmalarımızı çok büyük bir hızla devam ettirdik. Milletimizle birlikte başladığımız bu yürüyüş, sonuna kadar devam edecek." dedi.
Çalık, her zaman Türkiye'ye güç vermek için çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Hasta adam Türkiye'den, güçlü Türkiye'ye geçiş tabi ki kolay olmadı ve olmayacaktı. Önümüze birçok engelin çıktığının farkındayız ve bu engelleri aşmak için de hep birlikte azimle, kararlılıkla mücadeleye devam ediyoruz. Biliyoruz ki, ulusal ve uluslararası alanda, iç ve dış mihraklar Türkiye'yi yeniden 'hasta adam' yapmak istiyor. Ama onların heveslerini kursaklarında bıraktık, Allah nasip ederse kursaklarında bırakmaya da devam edeceğiz. Bilsinler ki Türkiye'yi bundan sonra hiç kimse yeniden 'hasta adam' yapamaz."
Öznur Çalık, 2019'da yapılacak seçimlerin Türkiye'nin en önemli dönemeci olduğunu belirterek, "Adana'da birinci hedefimiz, Adana Büyükşehir Belediyesi'ni almak. Adana'da 15 ilçenin de tamamını almak." diye konuştu.
Geçmişte yapılan darbelerin hepsinde milletin hedef alındığına dikkati çeken Çalık, "Hiç kimse, hele de 15 Temmuz'dan sonra bu ülkeye bir kez daha darbe yapma girişiminde bulunamayacak. Biliyoruz ki milletimiz ayaklarını yere çok sağlam basıyor. Bu basışı da devam ettiriyor. 28 Şubat bir daha yaşanmasın." ifadesini kullandı.
- "Kılıçdaroğlu 9'uncu seçimi de kaybedecek"
Çalık, 2019 seçimlerine giderken çok önemli bir karar aldıklarını altını çizerek, şunları kaydetti:
"15 Temmuz'dan itibaren, Yenikapı ruhunu devam ettiren, milli ve yerli duruşuyla herkesin de takdirini alan Devlet Bahçeli ve MHP'yle 'cumhur ittifakı' yaptık. Bu 'cumhur ittifakımızla' birlikte, inşallah 2019'da en az yüzde 61 diyoruz. Yüzde 61'in en önemli sebebi de Trabzon'a gittiğimizde, 'Ne düşünüyorsunuz, yüzde kaç alınır' diye sorduklarında, 'Trabzon'un plakası olan yüzde 61, Allah izin verirse 2019'da da cumhurbaşkanlığını yüzde 61'le alacağız' dedik. Bunun karşısında duran ve kirli ittifak yapanlar var. Geçmiş dönemlerde bu ittifaklara ortak olan CHP ve onun yandaşı bugün de ittifak için, kayık ittifakı yapanlar var. Onların cevabını milletimiz sandıkta verecek ve gereğini yerine getirecek. 8 seçimdir kaybeden Kılıçdaroğlu'nun 9'uncu seçimi de yeniden kaybedeceğine olan inancımız tam."
- Kültür merkezi ziyareti
Çalık daha sonra, Yüreğir Belediyesi Doğankent Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.
Burada çeşitli kurslar alan çocuk ve kadınlarla bir araya gelen Çalık, daha sonra merkezi bünyesindeki kurslarda yapılan çeşitli ürünleri inceledi.
Çalık'a ziyaretinde AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ile Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan da eşlik etti.
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