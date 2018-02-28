AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Adana'da:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "15 Temmuz'dan itibaren, Yenikapı ruhunu devam ettiren, milli ve yerli duruşuyla herkesin de takdirini alan Devlet Bahçeli ve MHP'yle 'cumhur ittifakı' yaptık. Bu 'cumhur ittifakımızla' birlikte, inşallah 2019'da en az yüzde 61 diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık, AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaret ederek, başkan Fikret Yeni ve partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Çalık, sosyal politikalara önem verdiklerini, bu alanda çok fazla yatırım yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 16 yıllık yatırımlarla, vatandaşları orta gelişmişlik seviyesinden yüksek gelişmişlik seviyesine çıkardıklarını ifade eden Çalık, "İnançlı kadrolarımızla 2002'den bu yana çalışmalarımızı çok büyük bir hızla devam ettirdik. Milletimizle birlikte başladığımız bu yürüyüş, sonuna kadar devam edecek." dedi.

Çalık, her zaman Türkiye'ye güç vermek için çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hasta adam Türkiye'den, güçlü Türkiye'ye geçiş tabi ki kolay olmadı ve olmayacaktı. Önümüze birçok engelin çıktığının farkındayız ve bu engelleri aşmak için de hep birlikte azimle, kararlılıkla mücadeleye devam ediyoruz. Biliyoruz ki, ulusal ve uluslararası alanda, iç ve dış mihraklar Türkiye'yi yeniden 'hasta adam' yapmak istiyor. Ama onların heveslerini kursaklarında bıraktık, Allah nasip ederse kursaklarında bırakmaya da devam edeceğiz. Bilsinler ki Türkiye'yi bundan sonra hiç kimse yeniden 'hasta adam' yapamaz."