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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Malatya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2018 21:44 | Son Güncelleme

Çalık: - "Bugün ülkemizde vatanı, bayrağı, ezanı, devleti ve milleti için canını feda edecek bilinçli, şuurlu, ahlaklı, erdemli ve adaletli bir gençliğimiz var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Bugün ülkemizde vatanı, bayrağı, ezanı, devleti ve milleti için canını feda edecek bilinçli, şuurlu, ahlaklı, erdemli ve adaletli bir gençliğimiz var." dedi.

Çalık, Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şubesinde düzenlenen "Tecrübe Akademisi" programının açılışında, birliğin 102 yıllık milli bir kuruluş olduğunu söyledi.

Birliğin kurulduğu andan itibaren birçok devlet ve siyaset adamı yetiştirdiğini hatırlatan Çalık, şöyle konuştu:

"Bugün ülkemizde vatanı, bayrağı, ezanı, devleti ve milleti için canını feda edecek bilinçli, şuurlu, ahlaklı, erdemli ve adaletli bir gençliğimiz var. 'Gençlik yok' diyenlere bütün milletimizin bu kahraman evlatları örnektir. Gittiğimiz bütün illerde vatan savunmasında olan askerlerimize dua eden askerlerimiz olduğu gibi hepsi Afrin'e gitmek için, vatan savunmasında olmak için 'biz varız diyorlar.' Bu şuurlu bir gençliğin en önemli göstergesi ve örneğidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin beka mücadelesi verdiği bir dönemle bu bilinçli gençliğe sahip olmak yüce Rabbimim bize bir lütfu."

Gençlere yönelik çok önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini anlatan Çalık, bu hizmetlerin geleceğin gençliği ve gençlerin geleceği için yapıldığını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına saldırıda bulunan terör örgütlerine, uluslararası güçlere seslenen Çalık, şunları kaydetti:

"Bu gençlikten korkun, ürkün. Bu gençlik vatan için gözünü kırpmadan canını vermeye hazır. Bugün Afrin'de sınır ötesinde savaşan askerlerimiz, terörle mücadele eden güvenlik güçlerimiz, sınırlarımız içinde terör örgütleriyle mücadele eden yiğitlerimiz var. Her biri birer Türk askeri olan bu gençlerimiz, bilsinler ki sınırlarımıza dokunduklarında sinirlerimizi oynatırlar. Bizim sınırlarımıza kimse asla dokunmayacak, biz onlara dokundurtmayacağız."

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"Tecrübe Akademisi" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık Malatya Milli Türk Talebe Birliği

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