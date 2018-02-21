AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Malatya'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Bugün ülkemizde vatanı, bayrağı, ezanı, devleti ve milleti için canını feda edecek bilinçli, şuurlu, ahlaklı, erdemli ve adaletli bir gençliğimiz var." dedi.

Çalık, Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şubesinde düzenlenen "Tecrübe Akademisi" programının açılışında, birliğin 102 yıllık milli bir kuruluş olduğunu söyledi.

Birliğin kurulduğu andan itibaren birçok devlet ve siyaset adamı yetiştirdiğini hatırlatan Çalık, şöyle konuştu:

"Bugün ülkemizde vatanı, bayrağı, ezanı, devleti ve milleti için canını feda edecek bilinçli, şuurlu, ahlaklı, erdemli ve adaletli bir gençliğimiz var. 'Gençlik yok' diyenlere bütün milletimizin bu kahraman evlatları örnektir. Gittiğimiz bütün illerde vatan savunmasında olan askerlerimize dua eden askerlerimiz olduğu gibi hepsi Afrin'e gitmek için, vatan savunmasında olmak için 'biz varız diyorlar.' Bu şuurlu bir gençliğin en önemli göstergesi ve örneğidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin beka mücadelesi verdiği bir dönemle bu bilinçli gençliğe sahip olmak yüce Rabbimim bize bir lütfu."