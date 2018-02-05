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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ:

POLİTİKA HABERLERİ | 05.02.2018 14:34 | Son Güncelleme

"Biz sırça köşklerde ülke yönetecek değiliz, bu şekilde toplumun nabzını alabilmemiz imkan dahilinde değil" - "15 senelik süre zarfında en büyük faydamız toplumu sürekli dinleyen bir özelliğimizin olması"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Biz sırça köşklerde ülke yönetecek değiliz, bu şekilde toplumun nabzını alabilmemimiz imkan dahilinde değil." dedi.

Dağ, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaretinde, 15 yıldan bu yana iktidarda olduklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa liderleri içinde en tecrübeli isim olduğunu vurgulayan Dağ, şöyle konuştu:

"15 senelik süre zarfında en büyük faydamız toplumu sürekli dinleyen bir özelliğimizin olması. Toplumu dinleyerek, ona doğru yol alan, toplum isteklerine doğru siyaset üreten, hizmet üreten bir siyasi parti olmamız. Bunu yapmıyor olsaydık, ilk seçimde hadi yüzde 34 verdi millet, sonraki seçimde yüzde 42, daha sonra yüzde 49,5'lara çıkan, hatta cumhurbaşkanlığı seçimi ile yüzde 53'lere çıkan oy desteğini vermezdi."

Dağ, ÖTV ile yapılan düzenlemeyle ilgili bir çok yerden farklı talepler geldiğini dile getirdi.

Kamyonlara sağlanan ÖTV fırsatının taksiler için de istendiğini vurgulayan Dağ, "Bunun büyük bir imkan olacağı, bu nedenle daha kaliteli hizmet üretileceği, vatandaşın da daha iyi hizmet alacağı aktarılıyor. Biz de esnafa göre bakacağız ama bir yandan da vatandaşımızın daha iyi şartlarda nasıl bir hizmet alabileceğine bakacağız ve buna göre de yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Mümkün olduğunca taksi duraklarını ziyaret ettiğini ve sorunları dinlemeye çalıştığını belirten Dağ, "Biz sırça köşklerde ülke yönetecek değiliz, bu şekilde toplumun nabzını alabilmemimiz imkan dahilinde değil." ifadelerini kullandı.

Dağ, İzmir'deki trafik sorununu bildiğini, bunun için de özellikle şehir içinde alternatif yolların oluşturulması gerektiğini sözlerine ekledi.

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