AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bugün yaptığımız bazı araştırmalarda, '12 seçimden bu yana AK Parti'ye bir kere dahi oy verdiniz mi?' diye soruyoruz. Bu oran yüzde 70 çıkıyor. Yani 12 seçimde ülkemizde AK Parti'ye yüzde 70 kardeşimiz oy vermiş." dedi.
Partisinin, Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde düzenlenen Isparta İl Gençlik Kolları 5, Olağan Kongresi'nde konuşan Dağ, Isparta'da bugüne kadar görev alan ve bundan sonra görev yapacak tüm genç partililerin, daha iyisi için uğraş vereceklerine inandığını belirtti.
AK Parti'nin 12 seçimi geride bıraktığını ve bunların tamamından birinci parti olarak çıktığını anımsatan Dağ, şöyle devam etti:
"Bugün yaptığımız bazı araştırmalarda, '12 seçimden bu yana AK Parti'ye bir kere dahi oy verdiniz mi?' diye soruyoruz. Bu oran yüzde 70 çıkıyor. Yani 12 seçimde ülkemizde AK Parti'ye yüzde 70 kardeşimiz oy vermiş. AK Parti bu ülkenin birleştiricisi çimentosu derken boş konuşmuyoruz. Öyle yüzde 20-25'ler değil, biz yüzde 70'lere, 80'lere hitap eden bir partiyiz. Tabi bu ülkenin yüzde 70-80'ine hitap ederken, bu coğrafyadan da çok sayıda insan bu ülkeye, bu ülkenin liderine ciddi anlamda ümit bağlamış, hem onun hem de Türkiye Cumhuriyetinin iyi olması için hayır ve duada bulunuyor."
- "Dünya beşten büyüktür"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlatan Dağ, Erdoğan'ın artık uyuyan devin uyandırılması gerektiğini istediğini aktardı.
Dağ, artık milletin dünyada bir şeylerin değişmesi gerektiğini gördüğünü ve bundan sonra da bunu her ortamda dillendirmeye devam edeceğini vurgulayarak, bunun için de özellikle gençlere çok önemli görevler düştüğünü kaydetti.
Konuşmasının ardından AK Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü, Dağ'a yöresel ürünlerin yer aldığı sepet takdim etti.
Süleyman Soylu'dan veda gibi sözler: Hakkınızı helal edin
AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!
Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: Sert biçimde durduracağız
Üvey kardeşini dağ evine götürüp dehşeti yaşattı!
FETÖ kumpaslarının her ayağında rol aldı! Herkesi o götürüyordu, şimdi o gitti
Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı
Kaza yapan yakınının kurtarılmasını gözyaşlarıyla izledi
Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti
Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!
İşte Türkiye'nin en çok izlenen Youtuber'ı
CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Kraliyet gelininin bu pozları ülkeyi karıştırdı
Kuzey Kore'nin ponpon kızı fena yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum