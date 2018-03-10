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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ:

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2018 18:14 | Son Güncelleme

"Bugün Afrin'e yapılan operasyon sadece askeri değil ekonomik de bir operasyondur. Kuzey Suriye lafı her yerde telaffuz edilir hale geldi. Kuzey Suriye içinde oluşturulacak olan o terör devletini, PKK/PYD terör devleti ekonomik olarak büyütülmek istendi. Kuzey Irak'tan gelen petrolleri dünyaya ulaştırmak yoluyla ekonomik olarak o terör devletinin büyütülmesi amaçlandı. Biz buna engel olduk"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın sadece askeri değil, aynı zamanda ekonomik bir operasyon olduğunu belirtti.

Dağ, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Karabağlar İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Karabağlar'ın ilçe olduktan sonra yapılan kongrede delege seçimleri için sabahlara kadar uğraştıklarını söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 24 Temmuz'da Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığını hatırlatan Dağ, "O zaman Türkiye'nin başarısız olacağını zannettiler. Cerablus'ta, El-Bab'da başarısız olmamızı bekleyenler avuçlarını yaladılar." diye konuştu.

TSK'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dağ, harekatın Afrin'le sınırlı olmayacağını, Menbiç ve Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde süreceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün yapılan Zeytin Dalı Harekatı sadece askeri bir operasyon değildir. Aynı zamanda ekonomik bir operasyondur. Kuzey Suriye lafı her yerde telaffuz edilir hale geldi. Kuzey Suriye içinde oluşturulacak olan o terör devletini, PKK/PYD terör devleti ekonomik olarak büyütülmek istendi. Kuzey Irak'tan gelen petrolleri dünyaya ulaştırmak yoluyla ekonomik olarak o terör devletinin büyütülmesi amaçlandı. Biz buna engel olduk. Çok önemli bir operasyon yapıp önemli bir oyunu bozuyoruz. Türkiye üzerinde oynanmaya çalışılan oyunu bertaraf ediyoruz."

Dağ, seçimlerin yaklaştığını, kazanmak için şimdiden çalışmaya başlamak gerektiğini sözlerine ekledi.

İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli de AK Parti kongrelerinin düğün havasında geçtiğini ifade etti.

İzmir'in Beydağ ilçesine yapılacak devlet hastanesinin müjdesini bir gün önce verdiklerini söyleyen Sürekli, İzmir'de evde sağlık hizmetlerini 7 gün 24 saate çıkaracaklarını belirtti.

Divan başkanlığını AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan'ın yaptığı kongreye AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Hüseyin Kocabıyık ile AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül de katıldı.

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