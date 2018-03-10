AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ:

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın sadece askeri değil, aynı zamanda ekonomik bir operasyon olduğunu belirtti.

Dağ, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Karabağlar İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Karabağlar'ın ilçe olduktan sonra yapılan kongrede delege seçimleri için sabahlara kadar uğraştıklarını söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 24 Temmuz'da Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığını hatırlatan Dağ, "O zaman Türkiye'nin başarısız olacağını zannettiler. Cerablus'ta, El-Bab'da başarısız olmamızı bekleyenler avuçlarını yaladılar." diye konuştu.

TSK'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dağ, harekatın Afrin'le sınırlı olmayacağını, Menbiç ve Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde süreceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün yapılan Zeytin Dalı Harekatı sadece askeri bir operasyon değildir. Aynı zamanda ekonomik bir operasyondur. Kuzey Suriye lafı her yerde telaffuz edilir hale geldi. Kuzey Suriye içinde oluşturulacak olan o terör devletini, PKK/PYD terör devleti ekonomik olarak büyütülmek istendi. Kuzey Irak'tan gelen petrolleri dünyaya ulaştırmak yoluyla ekonomik olarak o terör devletinin büyütülmesi amaçlandı. Biz buna engel olduk. Çok önemli bir operasyon yapıp önemli bir oyunu bozuyoruz. Türkiye üzerinde oynanmaya çalışılan oyunu bertaraf ediyoruz."