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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ:

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 20:52 | Son Güncelleme

"İktidarda 4'üncü dönemini yaşayan bir partinin oy olarak düşmesi beklenir, yıllarca muhalefette olan partinin ise yükselmesi beklenir. Biz yükselmeye devam ediyoruz. Şu anda yerelde iktidar olan parti, yerelde düştüğü gibi Türkiye genelinde de düşüyor"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, iktidarda 4'üncü dönemini yaşayan bir partinin oy olarak düşmesi, muhalefetteki partinin ise yükseltmesinin beklendiğini ancak tam tersi bir durumun yaşandığını belirtti.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile AK Parti İzmir İl Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Dağ, burada konuşma yaptı.

Birlik ve beraberlik içinde Türkiye'nin birçok badireyi atlattığını ifade eden Dağ, Zeytin Dalı Harekatı'nın 57. günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Türk ordusunun Afrin'e girerek Türk bayrağını göndere çektiğini söyledi.

Dağ, bir arkadaşının bugün "Birinci Dünya Savaşı bitti" şeklinde bir mesaj paylaştığını belirterek "Daha bitmedi, devam edecek. Bu sadece Afrin'de yaşadığımız 57 gün değil, aslında 100 yıllık hesabın görülmesi de değil. Münbiç'te anlaşma olmazsa, Fırat'ın doğusuyla devam edecek." dedi.

2019 'da yapılacak yerel seçimlerin önemine işaret eden Dağ, İzmir'de muhalefet yapma konusunda ayakları daha yere basan bir anlayışı hayata geçirmeleri gerektiğini kaydetti.

Partilerinden istifa edip başka partilere geçen meclis üyelerine tepki gösteren Dağ, şunları söyledi:

"Partimizde anketleri yapan birim biziz. Anketleri açıklamayacağım ama iktidarda 4'üncü dönemini yaşayan bir partinin oy olarak düşmesi beklenir, yıllarca muhalefette olan partinin ise yükselmesi beklenir. Biz yükselmeye devam ediyoruz. Şu anda yerelde iktidar olan parti, yerelde düştüğü gibi Türkiye genelinde de düşüyor. Onun oy oranı da söyleyeyim. En yüksek bugüne kadar 17'yi gördü. Böyle bir siyasi partiye bizim belediye meclis üyemizin gitmesinin mantığı ne olabilir. Başka bir partiye biri gidiyorsa dava için gitmez, o parti iktidar olmayacağı için gitmez. Demek ki menfaat orada."

Dağ, parti içi birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak İzmir'de seçimler yaklaştıkça rakiplerinin kendi partileriyle ilgili "hayata müdahale" gibi konuları gündeme taşıyacağını ama o propagandanın da artık sonuna geldiğini kaydetti.

- "İzmir'de iktidar olmak istiyoruz"

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de partilerinin yerel yönetimlerdeki başarısıyla iktidara geldiğini, İzmir'de kazanarak iktidar olmak istediklerini belirtti.

Şengül, "Görevini yerine getiren meclis üyeleriyle yola devam edeceğiz. Davamız içinde yer alan kişinin yüreğine bakacağız. Teşkilatlardaki kırgınlığı ve küskünlükleri bir tarafa bırakacağız. Hiçbir hesabın içinde değiliz. Siz görevinizi gerektiği gibi yaparsanız o görev yine size verilir." diye konuştu.

Toplantının sonraki bölümleri basına kapalı gerçekleşti.

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