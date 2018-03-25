AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ:

O günlerde AK Parti'den beklentileri hatırlatan Dağ, "Ekonomik krizi ortadan kaldırsın yeter diye bakmıştık. Yeter ki bu ülkede çarklar dönsün, faizler, enflasyon düşsün. IMF'ye borcumuz, onun bize olan baskısı azalsın diye bekledik. IMF icra direktörü Türkiye'ye geldiğinde gündem 1 hafta boyunca o olmasın dedik. Şimdi bu ülkede, dünyada gündem acaba Recep Tayyip Erdoğan ne diyecek?" ifadesini kullandı.

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Birileri Afrin'de işgalden bahsediyor. Biz tarih boyunca gittiğimiz yerleri ihya ederiz. Suriye'de insanların en rahat şekilde yaşadığı, eğitimlerini aldığı yer Fırat Kalkanı ile teröristlerden temizlen Cerablus, El Bab bölgesi." dedi.

Bir CHP genel başkan yardımcısının "Membiç, Afrin kadar kolay olmaz" dediğini aktaran Dağ, şöyle devam etti:

"Zannedersiniz Türkiye'nin bir milletvekili değil PYD'nin, PKK'nın sözcüsü gibi konuşuyor. Birileri Afrin'de işgalden bahsediyor. Biz tarih boyunca gittiğimiz yerleri ihya ederiz. Suriye'de insanların en rahat şekilde yaşadığı, eğitimlerini aldığı yer Fırat Kalkanı ile teröristlerden temizlen Cerablus, El Bab bölgesi. Bunu dünya kabul ediyor. El Bab'da 100 yeni okul açtık. 30 bin öğrenci o okullarda eğitim görüyor. Hem Arapça ile hem de Türkçe ile eğitim görüyor. İşte millilik bu. Yeni bir organize sanayi bölgesi kuruluyor, üzerinde Türkçe El Bab Organize Sanayi Bölgesi yazıyor."

Dağ, FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından MHP ile ittifak içinde olduklarına değinerek "Yerel seçimlerde de benzer noktada bir çalışmayı İzmir'de yapmaya gayret edeceğiz. Biz ittifak çalışmasını yaparken, bir ve beraber hareket ederken bunu provokasyonla bozmaya çalışanlara karşı uyanığız." ifadesini kullandı.