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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ:

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2018 14:18 | Son Güncelleme

"Birileri Afrin'de işgalden bahsediyor. Biz tarih boyunca gittiğimiz yerleri ihya ederiz. Suriye'de insanların en rahat şekilde yaşadığı, eğitimlerini aldığı yer Fırat Kalkanı ile teröristlerden temizlen Cerablus, El Bab bölgesi"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Birileri Afrin'de işgalden bahsediyor. Biz tarih boyunca gittiğimiz yerleri ihya ederiz. Suriye'de insanların en rahat şekilde yaşadığı, eğitimlerini aldığı yer Fırat Kalkanı ile teröristlerden temizlen Cerablus, El Bab bölgesi." dedi.

Balçova'da bir otelde düzenlenen AK Parti Balçova 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Dağ, AK Parti'nin kurulduğu 2001'de günlük faizlerin 7 binlere çıktığı, yazar kasaların atıldığı bir Türkiye bulunduğunu bildirdi.

O günlerde AK Parti'den beklentileri hatırlatan Dağ, "Ekonomik krizi ortadan kaldırsın yeter diye bakmıştık. Yeter ki bu ülkede çarklar dönsün, faizler, enflasyon düşsün. IMF'ye borcumuz, onun bize olan baskısı azalsın diye bekledik. IMF icra direktörü Türkiye'ye geldiğinde gündem 1 hafta boyunca o olmasın dedik. Şimdi bu ülkede, dünyada gündem acaba Recep Tayyip Erdoğan ne diyecek?" ifadesini kullandı.

Dağ, ülke içinde ve dışında Afrin operasyonuna karşı çıkanların şimdi de Membiç'e operasyon yapılmasına karşı çıkan söylemlerde bulunduğuna dikkat çekti.

Bir CHP genel başkan yardımcısının "Membiç, Afrin kadar kolay olmaz" dediğini aktaran Dağ, şöyle devam etti:

"Zannedersiniz Türkiye'nin bir milletvekili değil PYD'nin, PKK'nın sözcüsü gibi konuşuyor. Birileri Afrin'de işgalden bahsediyor. Biz tarih boyunca gittiğimiz yerleri ihya ederiz. Suriye'de insanların en rahat şekilde yaşadığı, eğitimlerini aldığı yer Fırat Kalkanı ile teröristlerden temizlen Cerablus, El Bab bölgesi. Bunu dünya kabul ediyor. El Bab'da 100 yeni okul açtık. 30 bin öğrenci o okullarda eğitim görüyor. Hem Arapça ile hem de Türkçe ile eğitim görüyor. İşte millilik bu. Yeni bir organize sanayi bölgesi kuruluyor, üzerinde Türkçe El Bab Organize Sanayi Bölgesi yazıyor."

Dağ, FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından MHP ile ittifak içinde olduklarına değinerek "Yerel seçimlerde de benzer noktada bir çalışmayı İzmir'de yapmaya gayret edeceğiz. Biz ittifak çalışmasını yaparken, bir ve beraber hareket ederken bunu provokasyonla bozmaya çalışanlara karşı uyanığız." ifadesini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise CHP'nin Atatürk'ün çizgisinden çıkıp HDP'nin çizgisine kaydığını savunarak CHP'li İzmir milletvekillerinin hain PKK'nın yan kuruluşu PYD'ye "terör örgütü" bile diyemez hale geldiğini bildirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de parti içinde makam ve hesap peşinde koşanları gördükçe üzüldüklerini belirterek, "Siz destek verirseniz makam mevki peşinde koşanları hep beraber temizleriz, onlara iyi bir ders veririz. Eğer onları temizlemezsek Allah korusun hayallerimizden uzaklaşmaya başlarız." dedi.

Divan başkanlığını AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan'ın yaptığı kongreye AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık da katıldı.

Kongrenin tek adayı mevcut ilçe başkanı Evrim Özen oldu.

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Afrin AK Parti Balçova İlçe Kongresi hamza dağ

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