AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ:

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçiminde beklentisinin olmadığını, milletvekili seçimlerinde daha fazla oy almak için çaba göstereceğini öne sürerek "Böylece Muharrem İnce, bir daha karşısına çıkmasın istiyor. Böyle bir siyaset ve strateji olamaz." dedi.

Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılan Dağ, yaklaşık 10 yıl önce kendisinin de gençlik kollarında görev aldığını hatırlattı.

Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerinde yepyeni bir yönetim sistemine geçeceğine ifade eden Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'yi hızla muasır medeniyetler seviyesine taşıyacağını dile getirdi.

Dağ, CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti tarafından kurulan ittifakı eleştirerek şöyle konuştu:

"Adına 'Millet İttifakı' demişler ama bu ittifakın ne olduğu belli değil. Cumhurbaşkanı adayı konusunda da ittifak kurmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar. İttifak içindeki her parti kendi adayını açıkladı. Saadet Partisi ve İYİ Parti kendi genel başkanlarını aday gösterdi. Genel başkanını aday yapmayan tek parti ise CHP oldu. CHP Genel Başkanı kendine inanmıyor ve güvenmiyor ki aday olmadı. Burada hedef 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığını kazanmak değil. Kılıçdaroğlu 25 Haziran sabahı genel başkanlık koltuğunu korumak istiyor. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçiminden çok beklentisi yok, milletvekili seçiminden daha fazla oy almak için çaba gösterecek. Böylece Muharrem İnce, bir daha karşısına çıkmasın istiyor. Böyle bir siyaset ve böyle bir strateji olamaz."