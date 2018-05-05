HABER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ:

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 21:43 | Son Güncelleme

"Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçiminden çok beklentisi yok, milletvekili seçimlerinden daha fazla oy almak için çaba gösterecek. Böylece Muharrem İnce, bir daha karşısına çıkmasın istiyor. Böyle bir siyaset ve strateji olamaz"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçiminde beklentisinin olmadığını, milletvekili seçimlerinde daha fazla oy almak için çaba göstereceğini öne sürerek "Böylece Muharrem İnce, bir daha karşısına çıkmasın istiyor. Böyle bir siyaset ve strateji olamaz." dedi.

Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılan Dağ, yaklaşık 10 yıl önce kendisinin de gençlik kollarında görev aldığını hatırlattı.

Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerinde yepyeni bir yönetim sistemine geçeceğine ifade eden Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'yi hızla muasır medeniyetler seviyesine taşıyacağını dile getirdi.

Dağ, CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti tarafından kurulan ittifakı eleştirerek şöyle konuştu:

"Adına 'Millet İttifakı' demişler ama bu ittifakın ne olduğu belli değil. Cumhurbaşkanı adayı konusunda da ittifak kurmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar. İttifak içindeki her parti kendi adayını açıkladı. Saadet Partisi ve İYİ Parti kendi genel başkanlarını aday gösterdi. Genel başkanını aday yapmayan tek parti ise CHP oldu. CHP Genel Başkanı kendine inanmıyor ve güvenmiyor ki aday olmadı. Burada hedef 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığını kazanmak değil. Kılıçdaroğlu 25 Haziran sabahı genel başkanlık koltuğunu korumak istiyor. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçiminden çok beklentisi yok, milletvekili seçiminden daha fazla oy almak için çaba gösterecek. Böylece Muharrem İnce, bir daha karşısına çıkmasın istiyor. Böyle bir siyaset ve böyle bir strateji olamaz."

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nın siyasete pek çok isim kazandırdığını aktararak "İzmir'de hep birlikte güzel bir heyecan ve motivasyon yakaladık, bunu 24 Haziran'a kadar sürdüreceğiz. Kongre bittikten sonra sahaya ineceğiz, herkes evinden işinden helallik istesin, artık durmak yok, 24 Haziran'a kadar çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

Tek listeyle gidilen kongrede Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı seçildi.

Metin Külünk'ün açıklaması ortalığı karıştıracakMetin Külünk'ün açıklaması ortalığı karıştıracak
'Ya Kılıçdaroğlu ya da İnce veda edecek''Ya Kılıçdaroğlu ya da İnce veda edecek'
İkinci turda seçimin kilit partisi olacak! İkinci turda seçimin kilit partisi olacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti AK Parti Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ gençlik kolları kongresi izmir Kongre

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Muhalefetin dörtlü ittifak protokolü YSK'ya verildi! Millet ittifakı resmen kuruldu!

Muhalefetin dörtlü ittifak protokolü YSK'ya verildi! Millet ittifakı resmen kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum

Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu

GENAR Müdürü Mustafa Şen: Politik uzay-zaman Erdoğan tarafından bükülmüştür

GENAR Müdürü Mustafa Şen: Politik uzay-zaman Erdoğan tarafından bükülmüştür

Avrupa'dan 24 Haziran seçimi uyarısı: Endişeliyiz

Avrupa'dan 24 Haziran seçimi uyarısı: Endişeliyiz

Selahattin Demirtaş'ın daha önce görülmeyen 3 fotoğrafı yayınlandı

Selahattin Demirtaş'ın daha önce görülmeyen 3 fotoğrafı yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.