AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ:

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 24 Haziran akşamında hem cumhurbaşkanlığı hem de Meclis seçiminde ipi göğüsleyen partinin 12 seçimde olduğu gibi AK Parti olacağını söyledi.
AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dağ, Bayraklı ilçe teşkilatının sahur programına katıldı.
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve İzmir milletvekili adaylarının da hazır bulunduğu programda bir konuşma yapan Dağ, bu seçimlerde İzmir'den çok farklı bir sesin çıkacağını tahmin ettiklerini belirtti.
Açıklamaya göre Dağ, kendisinin 4'üncü seçim kampanyasını yaşadığını, bu seçimlerde İzmir'den farklı ve çok büyük bir sesin çıkacağını tahmin ettiğini anlatarak, "İnşallah ramazan-ı şerifin bereketiyle birlikte önümüzdeki bir aylık süre zarfında bir saniyemizi dahi boşa harcamadan, İzmirli hemşerilerimizle bugüne kadar nasıl hemhal olmuşsak, bundan sonraki süre zarfında aynı şekilde hemhal olacağız. 24 Haziran akşamı hem cumhurbaşkanlığı hem de Meclis seçiminde ipi göğüsleyen, bundan önceki 12 seçimde olduğu gibi yine AK Parti olacak. Bir şeyi daha iddialı bir şekilde söylüyorum, AK Parti İzmir'de birinci parti olacaktır." ifadelerini kullandı.
- "Bugüne kadarki en yüksek oyu alacağız"
İl Başkanı Şengül de 2002 yılından beri aktif olarak AK Parti teşkilatları içinde olduğunu belirterek, bu denli bir coşkuya ilk kez tanık olduğunu ifade etti.
AK Parti hükümetlerinin 16 yılda çok büyük işler başardığının altını çizen Şengül, şunları kaydetti:
"Ulaşabileceğiniz kadar insana ulaşacaksınız ve İzmir'den Türkiye'ye bir mesaj vereceğiz. İzmir'de bugüne kadar almış olduğumuz en yüksek oyu alacağız. Ben bunu tüm teşkilat mensuplarımda görüyorum."
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