AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir'de:

AK Parti'nin Türkiye'ye 15 yılda yol, hastane, okul gibi bir çok eser kazandırdığını ancak en önemli kazanımın özgüven olduğunu ifade eden Dağ, "Bugün uyandık. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bu millet uyandı. Birileri 'Recep Tayyip Erdoğan olmazsa şöyle olur' diye baksa da bu ülkede artık on binlerce Recep Tayyip Erdoğan var." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz'da hain darbe girişiminde bulunanlara Fırat Kalkanı Harekatı'nda elde edilen başarıyla güzel bir yanıt verildiğini anlatan Dağ, bugün de "aylar sürer, geri dön, Afrin'e girme" diyenlere karşı Türk bayrağını göndere çekerek bir mesaj daha verildiğini vurguladı.

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Afrin'de göndere çekilen Türk bayrağının bu millete operasyon yapmaya çalışanlara verilmiş önemli bir ders olduğunu belirterek, "Biz sadece gaz vermiyoruz, hamasi nutuk atmıyoruz. Afrin'e Türk bayrağını asarak icraat yapıyoruz." dedi.

Dağ, 100 yıl önce bu milletin önünü kesmek için Çanakkale'de verilen mücadelenin anıldığı bir günde yine aynı emellerle milletin karşısına çıkanlara ders verildiğini belirterek, "Bundan sonra burada kalmayacak. Operasyona devam ettikleri sürece biz kesinlikle durmayacağız." dedi.

- "Balon söndü"

Bu ülkenin tarihi köklerini artık yeniden elde ettiğine işaret eden Dağ, şunları kaydetti:

"Biz sadece gaz vermiyoruz, hamasi nutuk atmıyoruz. Afrin'e Türk bayrağını asarak icraat yapıyoruz. Birileri onbinlerce silah verdiler, Türkiye'ye de silah ambargosu uyguladılar. Bir balon vardı. O balon Suriye iç savaşı başladığından bu yana hep şişirilmişti. Kendi kurdukları örgüt Kobani'yi işgal etti. Rakka'da da balonu büyüttüler. Balonu iyice şişirdiler. Ama o balon Afrin'de söndü. ABD'nin uşağı, ABD'nin buradaki temsilcisi gibi hareket eden, ondan silah alan PKK/PYD balonu Afrin'de tarihe gömülmüştür."

AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ve AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün de konuşma yaptığı kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajları okundu.

Mevcut AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Kırkpınar'ın tek aday olduğu kongrede şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Kongrenin divan başkanlığını AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel yaptı. AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Kerem Ali Sürekli de kongreye katıldı.