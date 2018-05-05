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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz:

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 11:17 | Son Güncelleme

"Bu seçim çok önemli. 'Her seçim önemli' dedik ama bu seçim ülkemizin istikbali için yeni bir sisteme geçtiğimiz için önemli ve Türkiye'nin, çocuklarımızın geleceği için önemli bir seçim"

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Bu seçim çok önemli. 'Her seçim önemli' dedik ama bu seçim ülkemizin istikbali için yeni bir sisteme geçtiğimiz için önemli ve Türkiye'nin, çocuklarımızın geleceği için önemli bir seçim." dedi.

Balıkesir'deki Gala Yaşam ve Aktivite Merkezi'nde partisince düzenlenen temayül yoklamasına katılan Demiröz, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, 3 aday adayının milletvekili olduğu için temayülde oylanmayacağını ve 67 aday adayı için oy kullanılacağını belirtti.

Demiröz, herkesin oy kullanırken özgür bir şekilde hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "24 Haziran Genel Seçimleri için bugün aday adaylarımız arasında temayül yoklaması yapacağız inşallah. Bütün kardeşlerimin kendi öz iradeleriyle tercihlerini yapacağına inanıyorum. Yapacağınız tercihler mutlak surette Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın yapacağı çalışmalara yardımcı olacağı için hiçbir etki altında kalmadan gönlünüzden ne geçiyorsa tercih etmeniz ve ona destek vermenizi istiyoruz. Bu seçim çok önemli. 'Her seçim önemli' dedik ama bu seçim ülkemizin istikbali için yeni bir sisteme geçtiğimiz için önemli ve Türkiye'nin, çocuklarımızın geleceği için önemli bir seçim." diye konuştu.

Bugün temayül yoklamasının yapılacağını daha sonra listelerin açıklanacağını anlatan Demiröz, "Türkiye 24 Haziran'da inşallah kararını verecek ve çok güzel sonuçların çıkacağını da şimdiden görüyoruz. Bunun için de sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

Oylama hakkında da bilgi veren Demiröz, "Oyumuzu kullanıyoruz, sayımı burada yapmayacağız. Oy pusulalarını mühürleyip Ankara'ya götüreceğiz. Seçim Koordinasyon Merkezi'nde sayımlar yapılacak." dedi.

Milletvekili aday adaylarının yanı sıra AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının katıldığı oylamanın, akşam saatlerinde tamamlanması bekleniyor.

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