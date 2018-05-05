AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz:

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Bu seçim çok önemli. 'Her seçim önemli' dedik ama bu seçim ülkemizin istikbali için yeni bir sisteme geçtiğimiz için önemli ve Türkiye'nin, çocuklarımızın geleceği için önemli bir seçim." dedi.

Balıkesir'deki Gala Yaşam ve Aktivite Merkezi'nde partisince düzenlenen temayül yoklamasına katılan Demiröz, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, 3 aday adayının milletvekili olduğu için temayülde oylanmayacağını ve 67 aday adayı için oy kullanılacağını belirtti.

Demiröz, herkesin oy kullanırken özgür bir şekilde hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "24 Haziran Genel Seçimleri için bugün aday adaylarımız arasında temayül yoklaması yapacağız inşallah. Bütün kardeşlerimin kendi öz iradeleriyle tercihlerini yapacağına inanıyorum. Yapacağınız tercihler mutlak surette Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın yapacağı çalışmalara yardımcı olacağı için hiçbir etki altında kalmadan gönlünüzden ne geçiyorsa tercih etmeniz ve ona destek vermenizi istiyoruz. Bu seçim çok önemli. 'Her seçim önemli' dedik ama bu seçim ülkemizin istikbali için yeni bir sisteme geçtiğimiz için önemli ve Türkiye'nin, çocuklarımızın geleceği için önemli bir seçim." diye konuştu.