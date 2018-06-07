İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçimler için yapılan kamuoyu araştırmalarına değinerek, "Kamuoyu araştırmalarında gördüğümüz çok açık, net bir şey var birinci belli, diğer iki aday ikincilik için yarışıyor." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Gaziemir İlçe Başkanlığı'nın Abdullah Arda Meydanı'nda düzenlediği sahur programına katılan Hamza Dağ, kahvehanelere ve esnafa ziyarette bulundu.

Çevredekilere limonata ısmarlayan Dağ, daha sonra Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziemir Şubesi üyelerinin hazırladığı, "Hoşgeldiniz Hamza Vekilimiz" yazılı pankartın önünde gençlerle fotoğraf çekildi.

Dağ, sahurda saz çalıp türkü söyleyen bir vatandaşa da eşlik etti.

Sahur programının ardından açıklama yapan Dağ, kamuoyu araştırmalarına devam ettiklerini belirterek, "Kamuoyu araştırmalarında gördüğümüz çok açık, net bir şey var birinci belli, diğer iki aday ikincilik için yarışıyor." dedi.

"İşin doğrusu ikinciyi de biz belirliyoruz." diyen Dağ, şöyle devam etti:

"Onu nasıl belirlediğimizi de eğer biraz mitingleri takip ederse vatandaşlarımız çok daha net bir şekilde görür. Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan liderliği sadece AK Parti'nin liderliği değil ülkenin bir liderliği olarak çok net şekilde gözüküyor. 24 Haziran'da inşallah bu bir kez daha tescillenmiş olacak."