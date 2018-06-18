İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Önemli bir süreç yaşadık, zor dönemeçlerden geçtik. Bayraklı bize karşı ne yaptılarsa elinin tersiyle itti. Önümüzde önemli bir süreç daha var, bu süreçte de Bayraklı ve İzmir bizim yanımızda olacaktır." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Bayraklı ilçesinde halka hitabı öncesi konuşan Dağ, 24 Haziran seçimlerine bir haftadan daha kısa süre kaldığını anımsatarak, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana girdiği 12 seçimden nasıl iktidar olarak çıkmışsa bu seçimden de aynı sonuçla çıkacağına inandığını söyledi.

İzmir'den AK Parti'ye kazandırdıkları oylarla 24 Haziran gecesinde AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a balkon konuşması yaptıracaklarını ifade eden Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önemli bir süreç yaşadık, zor dönemeçlerden geçtik. Bayraklı bize karşı ne yaptılarsa elinin tersiyle itti. Gezi Parkı olaylarında, kapatma davası sürecinde hep arkamızda oldunuz, 17-25 Aralık'ta yerel seçim endeksli darbe girişimi yaptılar, sizler engel oldunuz. Önümüzde önemli bir süreç daha var, bu süreçte de Bayraklı ve İzmir bizim yanımızda olacaktır. 15 Temmuz'da o hain darbe girişimi gecesinde beni ilk arayanlar, meydanları dolduranlar hep Bayraklılar oldu."