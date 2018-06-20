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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 01:51 | Son Güncelleme

"Tüm dünyanın istemediği Kanal İstanbul'u yapmaktan vazgeçerseniz tabii ki Avrupa Birliği ve ABD bundan mutlu olur. Sizinle ilgili, dergilerinde bakmışsınız sizden övgüyle bahsetmeye başlamışlar"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Tüm dünyanın istemediği Kanal İstanbul'u yapmaktan vazgeçerseniz tabii ki Avrupa Birliği ve ABD bundan mutlu olur. Sizinle ilgili, dergilerinde bakmışsınız sizden övgüyle bahsetmeye başlamışlar." dedi.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Alparslan Mahallesi'nde vatandaşlara hitap eden Dağ, cumhurbaşkanı adaylarının mitinglerine değindi ve CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin dış politikayla ilgili vaatlerini değerlendirdi.

Dağ, İnce'nin "Cumhurbaşkanı olmam durumunda Batı ve Avrupa ile sorunları çözeceğim." sözüyle ilgili şunları kaydetti:

"Bu çok basit bir konu. Eğer siz Almanya'nın istemediği üçüncü havalimanını yapmaktan vazgeçerseniz Almanya bundan mutlu olur ve mesele de çözülür. Fırat Kalkanı'yla o bölgede terörden arındırdığınız bölgeyi tekrar boşaltırsanız, yüzde 10 olan enflasyonu yüzde 20'ye çıkarırsanız, tüm dünyanın istemediği Kanal İstanbul'u yapmaktan vazgeçerseniz tabii ki Avrupa Birliği ve ABD bundan mutlu olur. Sizinle ilgili dergilerinde bakmışsınız sizden övgüyle bahsetmeye başlamışlar."

Hamza Dağ, Batı'nın Türkiye'den duyduğu rahatsızlığın ise alınan S-400 füzeleri, yerli üretim silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve İHA'lardan kaynaklandığını belirtti.

- "CHP'de bir genel başkanlık yarışı olacak"

CHP ile ilgili bir öngörüsünü dile getiren Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Bayındır ilçesinde bir toplantıda demiş ki 'Muharrem İnce sel oldu akıp gidiyor.' Açıkçası 24 Haziran'dan sonra CHP'de bir genel başkanlık yarışı olacak. Bu genel başkanlık yarışında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı tarafını belli etmiş noktada. Biz İzmirliler olarak şunu söylüyoruz; o seller şöyle bir yüklense de artık İzmir, Aziz Kocaoğlu'ndan bir kurtulsa." diye konuştu.

Kocaoğlu'nun İzmir'in sorunlarını anlaması için şehrin içine girmesi gerektiğini söyleyen Dağ, kentin meselesinin sadece kıyıdan ibaret olmadığını, mahallelerinin içine girerek çözülmesi gerektiğini anlattı.

AK Parti'nin emeklilere ikramiye ve imar barışı projelerine de değinen Dağ, Ege Bölgesi'nin en önemli yatırımlarından biri olan şehir hastanesini İzmir'e kazandıracaklarını vurguladı.

Dağ, "Bunun temelini attığımızda birileri hep bizim yalan söylediğimizi, bunu yapmayacağımızı iddia ettiler. Peki bu inşaatlar yükselmeye başladığında bunu söyleyenler utandılar mı? Keşke utanmış olsalar. Baksan yüzlerine ne yazık ki utanmaktan bir eser göremezsin. İnşallah utanırlar." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinin "Türkiye'ye eğlence Muharrem İnce" sloganı atması üzerine Hamza Dağ, "Cuk diye oturdu." diyerek karşılık verdi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ izmir büyükşehir belediyesi

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