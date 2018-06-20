İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Tüm dünyanın istemediği Kanal İstanbul'u yapmaktan vazgeçerseniz tabii ki Avrupa Birliği ve ABD bundan mutlu olur. Sizinle ilgili, dergilerinde bakmışsınız sizden övgüyle bahsetmeye başlamışlar." dedi.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Alparslan Mahallesi'nde vatandaşlara hitap eden Dağ, cumhurbaşkanı adaylarının mitinglerine değindi ve CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin dış politikayla ilgili vaatlerini değerlendirdi.

Dağ, İnce'nin "Cumhurbaşkanı olmam durumunda Batı ve Avrupa ile sorunları çözeceğim." sözüyle ilgili şunları kaydetti:

"Bu çok basit bir konu. Eğer siz Almanya'nın istemediği üçüncü havalimanını yapmaktan vazgeçerseniz Almanya bundan mutlu olur ve mesele de çözülür. Fırat Kalkanı'yla o bölgede terörden arındırdığınız bölgeyi tekrar boşaltırsanız, yüzde 10 olan enflasyonu yüzde 20'ye çıkarırsanız, tüm dünyanın istemediği Kanal İstanbul'u yapmaktan vazgeçerseniz tabii ki Avrupa Birliği ve ABD bundan mutlu olur. Sizinle ilgili dergilerinde bakmışsınız sizden övgüyle bahsetmeye başlamışlar."