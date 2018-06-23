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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 16:21 | Son Güncelleme

"(Menemen'deki sel) Devlet ve hükümet olarak mağduriyetleri gidereceğiz. Devletimiz, insanları böyle zamanlarda yalnız bırakmamak için vardır. Burada maddi hasar neyse onu karşılayacağız"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, dün şiddetli sağanağın ardından meydana gelen selin hasara yol açtığı İzmir'in Menemen ilçesindeki Çukurköy Mahallesi'ni ziyaret etti.

Sel mağduru olan vatandaşlarla görüşen Dağ, burada yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduklarını ancak can kaybı ve yaralanan olmamasının kendilerini teselli ettiğini söyledi.

Mağduriyetlerin giderilmesi noktasında Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatı olduğunu, birkaç gün içinde mağdurların sıkıntılarının çözüleceğini dile getiren Dağ, süreci yakından takip edeceğini ifade etti.

Dağ, "Bize düşen ne varsa, bir milletvekili, abiniz ve hemşehriniz olarak yapmaya hazırız. Buradaki sorunlarla yakından ilgileneceğiz. Bunu bir siyasetçi olarak değil, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Allah bir daha böyle bir olay yaşatmasın inşallah. Devlet ve hükümet olarak mağduriyetleri gidereceğiz. Devletimiz, insanları böyle zamanlarda yalnız bırakmamak için vardır. Burada maddi hasar neyse onu karşılayacağız." diye konuştu.

Hamza Dağ, konuşmasının ardından, beraberindeki Menemen Kaymakamı Gülihsan Yiğit ve AK Parti Menemen İlçe Başkanı Pelin Yayalar ile mahallede incelemelerde bulundu.

- "Birçok badireler atlattık"

Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada da yarın yapılacak seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dağ, şunları kaydetti:

"24 Haziran seçimi Türkiye tarihinin belki de en önemli seçimi olacaktır. Bu seçimle birlikte değişecek olan sistemin kurumlara ve devlet işleyişine yansıtılması çalışmaları hayata geçecektir. 24 Haziran sonrası devlet işleyişi büyük oranda değişecektir. 16 yıllık iktidarımız boyunca devleti halkımızın gözünde korkulan, yasak koyan, sınırlayan bir kurum olmaktan çıkarmaya çalıştık. Bu süre zarfında oturmuş statükocu zihniyetle mücadele ettik ve siz vatandaşlarımızın desteğiyle birçok badireler atlattık. Türkiye Cumhuriyeti, 24 Haziran sonrası yapılacak icraatlarla bürokrasinin ağır yükünden kurtulmuş, hizmet odaklı, hızlı karar alma mekanizmalarına sahip bir devlet haline gelecektir."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ hasar Menemen sağanak

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