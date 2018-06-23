İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, dün şiddetli sağanağın ardından meydana gelen selin hasara yol açtığı İzmir'in Menemen ilçesindeki Çukurköy Mahallesi'ni ziyaret etti.

Sel mağduru olan vatandaşlarla görüşen Dağ, burada yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduklarını ancak can kaybı ve yaralanan olmamasının kendilerini teselli ettiğini söyledi.

Mağduriyetlerin giderilmesi noktasında Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatı olduğunu, birkaç gün içinde mağdurların sıkıntılarının çözüleceğini dile getiren Dağ, süreci yakından takip edeceğini ifade etti.

Dağ, "Bize düşen ne varsa, bir milletvekili, abiniz ve hemşehriniz olarak yapmaya hazırız. Buradaki sorunlarla yakından ilgileneceğiz. Bunu bir siyasetçi olarak değil, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Allah bir daha böyle bir olay yaşatmasın inşallah. Devlet ve hükümet olarak mağduriyetleri gidereceğiz. Devletimiz, insanları böyle zamanlarda yalnız bırakmamak için vardır. Burada maddi hasar neyse onu karşılayacağız." diye konuştu.