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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 20:46 | Son Güncelleme

"Eğer Cumhurbaşkanımız ilk turda seçilememiş olsaydı 8 Temmuz'un stresini sadece biz değil coğrafyamızda ve dünyanın her yerinde yaşayan mazlum ve mağdur milletler de hissedecekti"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turda bitmesiyle Türkiye'nin daha rahat günlere uyandığını belirterek, "Eğer Cumhurbaşkanımız ilk turda seçilememiş olsaydı 8 Temmuz'un stresini sadece biz değil, coğrafyamızda ve dünyanın her yerinde yaşayan mazlum ve mağdur milletler de hissedecekti." dedi.

Dağ, resmi olmayan sonuçlara göre İzmir milletvekili seçilen Alpay Özalan, Necip Nasır ve Yaşar Kırkpınar ile Bergama, Dikili, Kınık, Karşıyaka, Aliağa, Çiğli ve Menemen ilçelerini ziyaret etti.

Aliağa İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Dağ, seçimlerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turda bitmesiyle Türkiye'nin daha rahat günlere uyandığını dile getiren Dağ, "Eğer Cumhurbaşkanımız ilk turda seçilememiş olsaydı 8 Temmuz'un stresini sadece biz değil coğrafyamızda ve dünyanın her yerinde yaşayan mazlum ve mağdur milletler de hissedecekti." diye konuştu.

Bugünkü Meclis tablosunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koyduğunu ifade eden Dağ, eski sistem devam etse şu an güvenoyu ve koalisyon gibi konuların gündeme geleceğine işaret etti.

Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden hemen sonra yaptığı açıklamalara da değinerek, sözleriyle kendi çelişkisini ortaya koyduğunu söyledi.

Öte yandan ziyarette, 10 yaşındaki Ayşe Ceylin Üzel, 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı şiiri okudu.

Ziyarette AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım da hazır bulundu.

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