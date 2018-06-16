RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bu ülke hepimizin. Ülkenin güvenliğinden elbette ki cumhuriyet hükümeti olarak, devlet olarak olarak sorumluyuz ama aynı zamanda vatandaşlar olarak da sorumluyuz." dedi.

Rize Valiliği ve Rize Belediyesince Sahil Park'ta organize edilen bayramlaşma programına katılan Yazıcı, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Yazıcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırıyı kınadığını ve lanetlediğini belirterek, insan öldürmenin hiçbir sebebi olamayacağını vurguladı.

Terör örgütünün kampanya içerisinde olan bir milletvekili adayına ve ailesine yönelik eyleminin vahim olduğuna dikkati çeken Yazıcı, "Bir taraftan kınarken, teröre, terör odaklarına cesaret veren, destek veren eylem ve davranışları da bir gözden geçirmek, empati ve muhasebesini yapmak gerekir. Bu ülke hepimizin. Ülkenin güvenliğinden elbette ki cumhuriyet hükümeti olarak, devlet olarak olarak sorumluyuz ama aynı zamanda vatandaşlar olarak da sorumluyuz." diye konuştu.