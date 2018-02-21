HABER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kan 28 Şubat mağduru ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2018 17:41 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, Bursa’da 28 Şubat mağduru Özlem Bulut ile bir araya geldi.Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa’ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, 28 Şubat mağduru 36 yaşındaki Özlem Bulut ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, Bursa’da 28 Şubat mağduru Özlem Bulut ile bir araya geldi.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa’ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, 28 Şubat mağduru 36 yaşındaki Özlem Bulut ile bir araya geldi. İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra başörtüsü olduğu için üniversite okuyamayan Bulut, 3 sene önce ise ön lisans ilahiyat bölümünü bitirdi. Şimdilerde atama bekleyen ve Kur’an-ı Kerim öğretmenliği yapan 2 çocuk annesi Bulut’u ziyaretinde konuşan Kan, “İnanan insan için musibet tosladı mı sabreden kazanır, güzellik geldi mi hamdeden kazanır. Tabii anne baba için daha da zor. Çünkü yaşayan bir şekilde belki ona sabrediyor. Ama evladına yapılan insana daha çok dokunuyor. Sevdiğinin üzülmesi daha da çok dokunuyor. Biz de artık başörtüsünü anlatmak istemiyoruz. Ama yara kanamıyor demek yara yok demek değildir. Yaranın kabuk bağlamış da olsa derin izleri var. Bu izleri de atlatmak için bizim bunu anlatmamız lazım ki kimse böyle saçma sapan ayrımcılıklar yaşamasın” dedi.
Kan konuşmasına şöyle devam etti:
“Hüsniye vekilimiz çok başarılı bir doktor ama çok daha farklı şeyler yapabilirdi. Ama onun da önü kesildi. Emine vekilimizin de öyle, bizlerin de öyle ama ne oldu memleket kaybetti. Ne oldu sizin gibi güzel bir öğretmen kaç tane öğrenci yetiştirecekti. Ama Allah razı olsun annenizden babanızdan, büyüklerimizden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan. Buralarda olamazdık, yani dünyevi makam açısından söylemiyorum. Ama bulunduğumuz yerde siz öğretmen olamazdınız, biz vazifemizde olamazdık. Meclise ilk girdiğimizde başımıza yıkılmadı gök kubbe, cumhuriyete bir şey olmadı. Ne oldu, kaç kişinin hayatı alt üst oldu? Ama elhamdülillah onlar sizin döktüğünüz her gözyaşı, her yaşadığınız hüzün ahirette madalyalar gibi parıl parıl karşınıza çıkacak. Allah nasip ettiyse güzel maneviyatlar kazanmışızdır.”

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Spor yaparken canından oluyordu!

Spor yaparken canından oluyordu!

Boateng: Beşiktaş'tan başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Boateng: Beşiktaş'tan başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer

İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer

AK Parti'den CHP'nin 'ittifak' eleştirilerine yanıt

AK Parti'den CHP'nin 'ittifak' eleştirilerine yanıt

İttifak düzenlemesine CHP'den ilk tepki

İttifak düzenlemesine CHP'den ilk tepki

Navaz Şerif’in partisine başkanlık etmesi yasaklandı

Navaz Şerif’in partisine başkanlık etmesi yasaklandı

Erdoğan:  Toplarımız, SİHA'larımız gereğini yaptı, dönmek  zorunda kaldılar

Erdoğan:  Toplarımız, SİHA'larımız gereğini yaptı, dönmek  zorunda kaldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimseye muhtaç olmadan kendi göbeğimizi kestik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimseye muhtaç olmadan kendi göbeğimizi kestik"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.