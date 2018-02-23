AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Reyhanlı’da 2013’te gerçekleştirilen bombalı terör saldırısını gerçekleştirenlerin toplumu ayrıştırmaya çalıştıklarını belirterek, "Bugün karar çıkmasını ve adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. O dönem farklı makamlardaki, farklı vazifelerdeki FETÖ’cüler bu davayı ve dava sürecini farklı şekilde yine toplumu ayrıştırmak için kullanmaya çalıştılar" dedi.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te 53 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan bombalı terör saldırısına ilişkin 33 sanık hakkında açılan davada bugün kararın açıklanması bekleniyor. 15 Temmuz darbe girişimi davaları başta olmak üzere toplumu ilgilendiren tüm davaları yakından takip eden AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Reyhanlı’daki saldırıya ilişkin davayı takip etmek için Ankara Adliyesi’ne geldi. Dava öncesi basın açıklaması yapan Kan, terör saldırısını gerçekleştirerek 53 kişinin hayatını kaybetmesine neden olanların toplumu ayrıştırmaya çalıştığını söyledi. Bugün karar çıkmasını ve adaletin tecelli etmesini beklediklerini kaydeden Kan, "O dönemde sadece toplumu ayrıştırmaya çalışmadılar. O dönem farklı makamlardaki, farklı vazifelerdeki FETÖ’cüler bu davayı ve dava sürecini farklı şekilde yine toplumu ayrıştırmak için kullanmaya çalıştılar. Davayı inceleyenler bilecekler ki o dönemin cumhuriyet başsavcısı şu anda tutuklu. MİT tırları hadisesini kapatmak için de bu davayı kullanamaya çalışmıştı. Biz şehit ailelerimizle birlikte buradayız" diye konuştu.
"Terör bizi yıkamıyor ve daha da yakınlaştırıyor"
Reyhanlı ve Hatay’da büyük bir mücadele verildiğini kaydeden Kan, "Görüyoruz ki terör bizi yıkamıyor ve daha da yakınlaştırıyor. İnsanlık suçu olan teröre karşı dimdik ayakta durmaya milletimiz ile devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Kan, gözü dönmüş teröristlerin Reyhanlı’ya yönelik roketli saldırılarına ilişkin, "10 gündür Reyhanlı’da roket saldırısı yok. En fazla şehidimizi verdiğimiz, 17 yaşındaki genç bir kızımızı dahi şehadete yolcu ettiğimiz ilçemizdir Reyhanlı. Elhamdülillah operasyonumuz çok iyi gidiyor. Askerlerimizin morali çok yüksek. Ailelerinin de destekleri arkalarında olduğu için bu süreci Türkiye olarak muzaffer bir şekilde gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.
Kan, basın açıklamasının ardından saldırıda hayatını kaybeden bir vatandaşın yakınına sarılarak bir süre sohbet etti.
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