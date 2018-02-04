AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bazen siyaseten farklı görüşlere sahip olsak da milli ve yerli değerler etrafında birleşiyoruz. Hele ki şu zorlu dönemlerde sınırlarımızın ötesinden bayrağımıza, toprağımıza, güzel ülkemize karşı bu kadar tehdit unsuru varken." dedi.

Kastamonu Şerifebacı Öğretmenevi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Karaaslan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 5 askerin şehit düşmesinin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Şehit yakınlarına başsağlığı dileyen Karaaslan, "Şehitlerimize rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. İnşallah bu son olur, bir daha şehadet haberi almayız Afrin'den. Şu anda mücadele eden tüm Mehmetçiklerimizden Allah razı olsun diyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetin 100. yılının önemli olduğunu vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"2023 çok yaklaştı. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü için bizim bir Türkiye hayalimiz var. Bazen siyaseten farklı görüşlere sahip olsak da milli ve yerli değerler etrafında birleşiyoruz. Hele ki şu zorlu dönemlerde sınırlarımızın ötesinden bayrağımıza, toprağımıza, güzel ülkemize karşı bu kadar tehdit unsuru varken. Gerek içeride gerekse dışarıda Milli Mücadele'de olduğu gibi bir mücadele veriliyor. Kastamonu, Milli Mücadele'nin çok önemli şehirlerinden biriydi. Kastamonu üzerine düşeni yıllardır yaptı ama ne yazık ki mücadele daha bitmedi. Öyle görünüyor ki bir süre daha bitmeyecek. Yolumuz maalesef güllük gülistanlık olmayacak ama biz buna alışığız. Öldürmeyen güçlendirir diyoruz. Allah'a hamdolsun, bütün bu badirelerin ardından güçlenerek çıkıyoruz."