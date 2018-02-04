AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Gençleri çok seviyoruz, gençleri çok önemsiyoruz, gençler bizim her şeyimiz, bugünümüz, yarınımız.' diyen siyasi figürlere lütfen dönüp bir bakın. Lafta, sözde bunları söylemek iyi güzel de hayata geçirmeye gelince 'Gençler ne anlar?' diye fısıldaşanlardır onlar." dedi. AK Parti Kastamonu İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılan Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirtti. AK Parti'nin millet iradesini merkeze alan bir parti olduğuna işaret eden Karaaslan, "Merkezinde en çok gençler vardır. Kadınlar vardır. Recep Tayyip Erdoğan, bu iki grubun ülkenin siyasetine ve geleceğine yön verebileceğine inanmış bir liderdir. AK Parti'de siyaset yapıyorum diyen kişinin çok güçlü bir iddiası var demektir. O kişi risk alıyor demektir. O kişi çok güçlü bir Türkiye hedefinde kendini bulmuş demektir." diye konuştu. Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere büyük değer verdiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız gençlerle birlikte aynı hayali kurmayı başarabilmiş bir liderdir. Bugün o hayali paylaşıyoruz. Bizi bir araya getiren bu paylaştığımız ortak hayaldir. Her şey bir hayal kurmakla başlar. AK Parti'nin hikayesi de öyle başlamıştır. Arkasında güçlü bir inanç olursa hayaller gerçeğe dönüşür. AK Parti merkezine inancı alan çok güçlü bir bakış açısının temsilcisidir. Bu ülkenin bize çok ihtiyacı var. Bizim gibi düşünen, bizim gibi ülkenin sevdasını yüreğinde hisseden, milli ve manevi değerlerine bağlı, bayrağına, vatanına ve toprağına sahip çıkan genç nesillere çok ihtiyaç var. Bugün el birliğiyle kadınıyla genciyle yaşlısıyla erkeğiyle çocuğuyla hep birlikte olacağız." - "AK Parti olarak gençliğe inanıyoruz" AK Parti'nin kendi yöneticilerini kendi içerisinde yetiştiren bir parti olduğunu kaydeden Karaaslan, siyasette en önemli kuralın samimiyet olduğunu söyledi. Karaaslan, şöyle devam etti: "Eğer biz ilişkilerimizde birbirimize, halka karşı samimi olursak çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. 'Gençleri çok seviyoruz, gençleri çok önemsiyoruz, gençler bizim her şeyimiz, bugünümüz, yarınımız.' diyen siyasi figürlere lütfen dönüp bir bakın. Lafta, sözde bunları söylemek iyi güzel de hayata geçirmeye gelince 'Gençler ne anlar?' diye fısıldaşanlardır onlar. 'Ne gerek var, 18 yaşındaki çocuk Meclis'te milletvekili mi olacak?' diyenlerdir onlar. Onlar maalesef size ve sizin gücünüze güvenmeyenlerdir ama biz AK Parti olarak gençliğe inanıyoruz. Gençlik olduğu sürece ancak biz dinamik kalabiliriz. Gençlik olduğu sürece kabımıza sığmaz taşarız. Gençler bizim yol arkadaşımız olduğu sürece eskimeyiz, yıpranmayız."