- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Dünya sussa da bütün dünya görmezden gelse de bu yüzyılın en büyük tehlikesi olan terör ve terörü destekleyen unsurlarla mücadelede (Kimse olmazsa da biz varız) diyoruz." dedi.

Karaaslan, Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin Canik İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde, milletin AK Parti kadrolarına önemli sorumluluk yüklediğini belirtti.

"Artık bu ülkenin insanları geleceğe çok daha büyük umutla bakıyor. Kendisine ve ülkesine güvenmektedir." diyen Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bu ne büyük değişiklik farkında mıyız acaba. Dünya sussa da bütün dünya görmezden gelse de bu yüzyılın en büyük tehlikesi olan terör ve terörü destekleyen unsurlarla mücadelede (Kimse olmazsa da biz varız) diyoruz. Biz Türkiye'yiz çünkü. Kimse savaştan kaçan insanların çığlıklarını görmese de onların gözyaşlarını kimse paylaşmasa da (Duygularını biz paylaşırız) diyoruz. Biz, bilmesek de görmesek de yüreğimizin ta derininde hissettiğimiz acının paydaşı olacağız. 3,5 milyon savaştan, acıdan, ölümden kaçan insana bırakın ülkemizin kapılarını açmayı, gönüllerimizin kapısını açtık."