- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Dünya sussa da bütün dünya görmezden gelse de bu yüzyılın en büyük tehlikesi olan terör ve terörü destekleyen unsurlarla mücadelede (Kimse olmazsa da biz varız) diyoruz." dedi.
Karaaslan, Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin Canik İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde, milletin AK Parti kadrolarına önemli sorumluluk yüklediğini belirtti.
"Artık bu ülkenin insanları geleceğe çok daha büyük umutla bakıyor. Kendisine ve ülkesine güvenmektedir." diyen Karaaslan, şöyle devam etti:
"Bu ne büyük değişiklik farkında mıyız acaba. Dünya sussa da bütün dünya görmezden gelse de bu yüzyılın en büyük tehlikesi olan terör ve terörü destekleyen unsurlarla mücadelede (Kimse olmazsa da biz varız) diyoruz. Biz Türkiye'yiz çünkü. Kimse savaştan kaçan insanların çığlıklarını görmese de onların gözyaşlarını kimse paylaşmasa da (Duygularını biz paylaşırız) diyoruz. Biz, bilmesek de görmesek de yüreğimizin ta derininde hissettiğimiz acının paydaşı olacağız. 3,5 milyon savaştan, acıdan, ölümden kaçan insana bırakın ülkemizin kapılarını açmayı, gönüllerimizin kapısını açtık."
Karaaslan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin hiç unutulmaması gerektiğine dikkati çekerek, "O hain teröristlerin sıktığı kurşunları hiç unutmayalım. Bunların fırsat bulduğunda tekrarlama ihtimalini hiç gözden kaçırmayalım. Bu teröristlerin bizim insanımıza yapmış olduğu eziyeti hiç unutmayalım. 250 şehidimizin acısını yüreğimizde hep hissedelim ve ailelerini ailemiz gibi sahip çıkalım." diye konuştu.
AK Partililiğin, devletin ve milletin tüm meselelerini kendi meselesi kabul etmek olduğunu belirten Çiğdem Karaaslan, şunları kaydetti:
"Birbirimize kardeşlik hukuku ile bağlıysak eğer, kaderimiz ne olursa olsun, birbirimize bu kardeşlik hukukunu yapmak zorundayız. Bugüne kadar hep böyle oldu ve hep başarılı olduk. Kimse ile yarışmadık, daha doğrusu kimse ile yarışamadık. Bizdeki ana muhalefet, dostlar başına. Biz isterdik ki bizi zaman zaman uyaran, zaman zaman zorlayan, zaman zaman çıtayı yukarı çıkaran bir ana muhalefet olsun. Hakikaten bu ana muhalefeti, Allah düşmanımın başına vermesin de doğru. Çünkü ülke meselelerinden çok uzak. Milletin değerlerine bu kadar yabancı, sanki farklı dil konuşuyormuşuz gibi duymaktan ve anlamaktan bu kadar uzak bir anlayış olarak karşımıza çıkmaktadır ama biz kendi hedeflerimizi kendimiz koyuyoruz. Hedefimiz yetmiyor, tekrar koyuyoruz, yetmiyor, tekrar koyuyoruz."
Konuşmaların ardından mevcut başkan Ercan Eler'in tek aday olarak katıldığı seçime geçildi.
Kongreye AK Parti Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç, Hasan Basri Kurt ve Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman ile partililer katıldı.
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