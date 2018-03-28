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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 12:05 | Son Güncelleme

"Bugün şehirlerimizde 15 yıl önce konuştuğumuz konular yok, akan kanalizasyonlar, çöp dağları yok. Maske dağıtmıyor gazeteler artık, günlük hayatımızı zora sokacak yaşantımızı kısıtlayacak birtakım uygulamalar yok şehirlerimizde"

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bugün şehirlerimizde 15 yıl önce konuştuğumuz konular yok, akan kanalizasyonlar, çöp dağları yok. Maske dağıtmıyor gazeteler artık, günlük hayatımızı zora sokacak yaşantımızı kısıtlayacak birtakım uygulamalar yok şehirlerimizde." dedi.

Karaaslan, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının "Şehrim 2023 Projesi" kapsamında Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bugünün şehirlerinin 15 yıl öncesine göre daha daha yaşanılabilir duruma geldiğini bildirdi.

"Şehrim 2023 Projesi" kapsamında insanların yaşadıkları şehirlerle ilgili düşüncelerini aldıklarını ve 2023'te nasıl bir şehir hayal ettiklerini öğrenmeye çalıştıklarını anlatan Karaaslan, şehir, çevre ve kültür konularının detaylı olarak ilk kez ele alındığını vurguladı.

Karaaslan, doktora yapmış gençlerden ekip oluşturduklarını belirterek, "Bugün burada sizinle firik alışverişi yapmamız bizler için çok önemli. Buradan edineceğimiz bilgilerle inşallah Balıkesir'in ve bu çalışmayı yaptığımız 30 büyükşehirde edineceğimiz bilgilerle ilerleyen etaplarda istiyoruz ki Türkiye'nin 81 ili için yapalım bu çalışmayı." diye konuştu.

Türkiye'yi eğitimde, sağlıkta ve diğer alanlarda büyük ve güçlü yapmayı, hedeflerine ulaştırmayı amaçladıklarını aktaran Karaaslan, şöyle devam etti:

"Biz iktidara geldiğimiz günden bugüne kadar hakikaten bu anlamda 'Türkiye'yi 3 kat büyüttük' diyoruz ya. Dile çok kolay geliyor bunu söylemek gerçekten ama çok önemli çalışmaları hayata geçirdik. Hayatımızda hiçbir şey eskisi gibi değil. Daha iyiye gitti ama hala daha da iyiye gitmesini istediğimiz bir çıta var ki 'O çıtaya ulaştık' diyemiyoruz hiçbir zaman. Çünkü çıtayı belirleyen bizler her zaman bir adım öteye götürüyoruz. Bugün şehirlerimizde 15 yıl önce konuştuğumuz konular yok, akan kanalizasyonlar, çöp dağları yok. Maske dağıtmıyor gazeteler artık, günlük hayatımızı zora sokacak yaşantımızı kısıtlayacak birtakım uygulamalar yok şehirlerimizde."

Karaaslan, şehirleri planlı ve modern bir şekilde büyütmeyi hedeflediklerini, projede edinilen bilgilerin uygulamaya geçmesinin ardından faydalarını göreceklerini ifade etti.

Şehirlerde gözle görünen olumlu gelişmelerin, 2023 hedefleri için önemli olduğunu belirten Karaslan, şunları kaydetti:

"Bugün farklı şeylerden bahsediyoruz. Artık yeni bir şeyler söylemek lazım. Biz nasıl içinde bulunduğumuz dönemi ince işçilik olarak adlandırıyorsak artık şehirlerimizin geleceğine dair bakış açımızı, projelerimizi, hedeflerimizi ve vizyonumuzu yansıtacak çok önemli adımları atmalıyız. Dolayısıyla biz artık şehir siluetini konuşuyoruz. Çünkü temel anlamda konut ihtiyacımız belli ama bugün şehir siluetine katkı veren yapıların varlığı veya eksikliği bizler için önemli. Biz bugün çevre dostu uygulamaları, alternatif ulaşım yollarını konuşuyoruz. Biz bugün çocuk dostu şehir, kadın ve şehir diyoruz. Biz bugün burada gerek akademik camianın bize sunduğu bilimsel zemin üzerinde yükselecek ama aynı zamanda her birinizin ayrı ayrı katkısını önemsediğimiz bir çalışmayı hayata geçiriyoruz."

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bazı STK temsilcileri ile partililer de katıldı.

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Şehrim 2023 Projesi AK Parti Çevre Şehir ve Kültür’den sorumlu Genel Başkan Yardımcı Balıkesir

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