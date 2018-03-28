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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 22:52 | Son Güncelleme

''Bugün sınırlarımızın ötesinde kahraman Mehmetçiklerimizle birlikte verdiğimiz mücadele sadece ülkemizin güvenliği için değil aynı zamanda bölgemizin geleceği için hatta ondan da öte dünya barışına katkı sunması açısından çok önemlidir''

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, ''Bugün sınırlarımızın ötesinde kahraman Mehmetçiklerimizle birlikte verdiğimiz mücadele sadece ülkemizin güvenliği için değil aynı zamanda bölgemizin geleceği için hatta ondan da öte dünya barışına katkı sunması açısından çok önemlidir.'' dedi.

Karaaslan, "Şehrim 2023 Projesi" kapsamında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Bir şehri anlamanın en iyi yolunun o şehre giden yol olduğunu ve onun için bu projeyi başlattıklarını anlatan Karaarslan, etkinlik kapsamında toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmede de bulunan Karaaslan, şöyle konuştu:

''Bugün sınırlarımızın ötesinde kahraman Mehmetçiklerimizle birlikte verdiğimiz mücadele sadece ülkemizin güvenliği için değil aynı zamanda bölgemizin geleceği için hatta ondan da öte dünya barışına katkı sunması açısından çok önemlidir. Bizim her geçen gün sınırlarımızı tehdit eden yapılanmayla sürdürdüğümüz mücadele hakikaten son dönemde kararlılıkla devam etmek durumundadır. Yurt içinde tüm milletimiz bu konuda kenetlenmiş durumda. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bir yandan Mehmetçiklerimiz sınırların ötesinde bu mücadeleyi verirken, sınırlarımız içerisinde bizler, onlara çalışarak, üreterek, yeni projeler ve hedefler ortaya koymak suretiyle çalışmaya ve bu mücadeleye destek vermeyi sürdürüyoruz.''

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayvalık Balıkesir Çiğdem Karaarslan

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