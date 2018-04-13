AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Ülkemizi dünyanın lider ülkesi, büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda bütün alanlarda hazırlıyoruz." dedi. Karaaslan, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının "Şehrim 2023" projesinin ikinci etabı olan "Şehir Buluşması" kapsamında Suphi Öner Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Mersin'i konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi. Kentin farklı dinamiklerinin, bütün tarafların aynı masa ve ortak amaç için bir araya geldiğini belirten Karaaslan, şehrin 2023 ve ötesiyle ilgili değerleri konuşacaklarını dile getirdi. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı için ortaya çok güçlü bir hedef koyduklarının altını çizen Karaaslan, "Adına 2023 hedeflerimiz dedik. 2023 hedefleri kapsamında ülkemizi dünyanın lider ülkesi, büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda bütün alanlarda hazırlıyoruz. Bunu yaparken de bir yandan tam da bu projenin çıkış amacı olan tıpkı Türkiye'nin 2023 vizyonu gibi her şehrin kendi 2023 vizyonu olması gerektiğinden yola çıkarak bir yolculuğa başladık." diye konuştu.

Gittikleri her şehirde o şehri yeniden keşfettiklerini aktaran Karaaslan, şöyle devam etti: "Bunu yaparken de bir yöntem veya metot izlemiyoruz. Şehir yalnızca yapılardan ibaret olmadığı gibi tek bir bakış açısıyla anlaşılamayacak kadar dinamik bir yapı. O yüzden farklı yöntemler izliyoruz. Mesela bir otobüs yolluyoruz. Bunun amacı o şehirde yaşayanlarla, o şehri hissedenlerle tamda o şehrin kalbi dediğimiz meydanlarında, caddelerinde sokaklarında buluşmak. Bunu yaparken de diğer taraftan sizlerle bir araya geliyoruz. Bu şehrin kanaat önderleri olarak nitelendirdiğimiz katılımcılarımızla birlikte her masamızda akademiyi, bilimi de temsil eden bir hocamızın moderatörlüğünde bu tartışmaları gerçekleştiriyoruz. Diğer taraftan 15 genç, dinamik, yüksek lisans doktora öğrencisini o şehre gönderiyoruz. Onlar o şehirde iki gün boyunca bir saha analizi yapıyorlar. Şehrin ön raporunu hazırlıyoruz. Bütün dinamikleriyle şehrin röntgenini çekmek, analizini yapmak için çalışmalarımızı yapıyoruz." Karaaslan, Mersin'de son dönemde çok güzel gelişmeler olduğunu vurguladı.