AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan:

KİLİS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "28 Şubat'ta siyasete, bürokrasiye, demokrasiye, öğrencilere, ekonomiye, iş dünyasına ve millete balans ayarı yapan darbeci zihniyetin son kalıntılarını 15 Temmuz'da gördük." dedi.
Karacan, partisinin Kilis il başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceğinin çok güzel olduğunu söyledi.
Bugün 28 Şubat sürecinin 21. yılı olduğunu anımsatan Karacan, "28 Şubat'ta siyasete, bürokrasiye, demokrasiye, öğrencilere, ekonomiye, iş dünyasına ve millete balans ayarı yapan darbeci zihniyetin son kalıntılarını 15 Temmuz'da gördük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, FETÖ'nün balansçı ekibine dersini verdik" dedi.
"Artık şu unutulmamalı ki her darbe sonrası bu millet bir kat daha birleşmiş, bir kat daha güçlenmiş, bir kat daha aslına ve reisine sahip çıkan bir millet olmuştur." diyen Karacan, "Hala darbe kalkışmalarından, darbelerden medet umanlara, bir köşede bekleyen, sinsi hain tuzaklara bir kez daha seslenmek istiyorum. Sonuna kadar demokrasi, sonuna kadar dürüst siyaset, sonuna kadar millet." ifadelerini kullandı.
Karacan, Türkiye'nin çok sıkıntılar yaşadığını, ihtilaller gördüğünü ancak o günlerin geride kaldığını dile getirerek, Allah'ın izniyle kefenini giymiş bir liderin arkasından sonuna kadar giden milletin, bundan sonra da gitmeye hazır olduğunu kaydetti.
Kilis'in yanında olduklarını göstermek için kente geldiklerini belirten Karacan, yarın da sanatçı ve futbolcuların askerlerle görüşüp, vatandaşlarla sohbet edeceğini belirtti.
Karacan, Türkiye'nin yüreğinin Kilis ve Hatay ile bir attığını vurgulayarak, "Bugün eğer Cumhurbaşkanımız sadece 'Gidiyoruz' dese Türkiye'nin batısından kuzeyine hepsi buraya akın eder. Bizim en küçüğünden en yaşlısına kadar hepimizin kalbi sizlerledir. Liderinden sandık başkanına kadar herkesin kalbi sizlerledir." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Karacan, AK Parti İl Başkanı İzzet Toprak'a 28 Şubat'ın anısına tablo, Toprak da Karacan'a Kilis yorganı hediye etti.
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