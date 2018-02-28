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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan Kilis’te

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2018 20:31 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Kilis’te AK Parti İl Teşkilatını ziyaret etti.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, AK Parti Kilis İl Binası’nda İl Başkanı İzzet Toprak ve partililer tarafından karşılandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Kilis’te AK Parti İl Teşkilatını ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, AK Parti Kilis İl Binası’nda İl Başkanı İzzet Toprak ve partililer tarafından karşılandı. AK Parti İl Başkanı Toprak, Kilis’in geçirdiği zor günlerde genel merkezin yanlarında olduklarını ifade ederek, “Devletimiz güçlüdür, genel merkezimiz güçlüdür. Kilis’e verdikleri destekten ötürü herkese çok teşekkür ediyorum. Bizim burada yaşadığımız maddi ve manevi bütün problemlerde, yaşanan sosyal sorunlarda başta genel merkezimiz, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere her zaman bizim arkamızdalar. Bizlere destek olmaya devam ediyorlar” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan ise, tarihi bir günde Kilis’te olduklarını ifade ederek, “28 Şubat gibi önemli bir günde Kilis’te sizlerle beraberiz. Yıllar önce siyasete, bürokrasiye, demokrasiye, öğrencilere, ekonomiye, iş dünyasına, millete balans ayarı yapan son zihniyetin kalıntılarını da hep birlikte yaşadık 15 Temmuz’da, bunları gördük. FETÖ’nün balansçılarına karşı bu millet, ustası, lideri, Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 28 Şubat’ta çekilen mağduriyet gibi hatta daha fazlasını çekmemek için bir dönemi tamamen kapatmıştır. Artık şu unutulmamalıdır ki her darbe sonrası bu millet bir kat daha birleşmiş, bir kat daha güçlenmiş, bir kat daha aslına, nesline sahip çıkmıştır” dedi.

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