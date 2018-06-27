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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, Kırklareli'nde

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 14:17 | Son Güncelleme

Harun Karacan: - "Bu seçimde sadece bir milletvekili seçmediniz, sadece bir başkan da seçmediniz. Tamamen sistemin ve Türkiye'nin kaderini belirleyen bir oy attınız. Öyle bir oy attınız ki bu oy 2023'ün oyuydu. Bu oy 2053'ün oyuydu. Bu oy 2071'e giden yolu açtığınız bir oydu"

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Bu seçimde sadece bir milletvekili seçmediniz. Sadece bir başkan da seçmediniz. Tamamen sistemin ve Türkiye'nin kaderini belirleyen bir oy attınız. Öyle bir oy attınız ki bu oy 2023'ün oyuydu." dedi.

AK Parti teşkilatına teşekkür için Kırklareli'ne gelen Karacan, bir çay bahçesinde partililerle bir araya geldi. Karacan burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin ardından dünyanın Türkiye'ye olan bakış açısının değişeceğini vurguladı.

24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin en önemli seçimi olduğunun altını çizen Karacan, şöyle konuştu:

"Bu seçimde sadece bir milletvekili seçmediniz, sadece bir başkan da seçmediniz. Tamamen sistemin ve Türkiye'nin kaderini belirleyen bir oy attınız. Öyle bir oy attınız ki bu oy 2023'ün oyuydu. Bu oy 2053'ün oyuydu. Bu oy 2071'e giden yolu açtığınız bir oydu. O yüzden o oylar öyle bir kıymetliydi ki...

Türkiye'de de en fazla katılım oranlarının olduğu illerimizden birisi de Kırklareli, yüzde 90.39 ile. Elinize, yüreğinize sağlık. Recep Tayyip Erdoğan'a liderimize bağlılığımız, liderimize göstermiş olduğunuz emekler için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Yeni sistemde artık Allah nasip ederse, bu attığınız oylarla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber artık bürokraside farklılıklar, tüm dünyadaki bakış açıları, tüm dünyanın Türkiye bakış açıları her şey değişecek. Bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve AK Parti İl Başkanı Alper Çiler de partilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Daha sonra Karacan ve beraberindekiler Kırklareli Valisi Orhan Bilgin'i ziyaret etti.

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