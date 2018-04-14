AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan: “Suriye halkı rejim değişikliği istiyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, ABD, İngiltere ve Fransa’nın saldırı öncesinde Türkiye’yi bilgilendirdiğini söyledi. Karacan, “Suriye halkı artık rejim değişikliği istiyor” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, bir dizi programa katılmak için Yalova’ya geldi. Burada ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye Rejimi kontrolündeki askeri noktalara yönelik yapılan saldırıları da değerlendiren Karacan, saldırı öncesinde Türkiye’nin bilgilendirildiğini, bunun da operasyonun ne denli hassas bir şekilde yapıldığını gösterdiğini dile getirdi. Karacan, Suriye halkının artık net olarak bir rejim değişikliği istediğini belirterek, “Bizim Türkiye olarak konumumuz çok önemlidir. Uzun süreden beri Suriye’de yaşanan insanlık dramı dünya kamuoyu ile paylaşılıyordu. Bir ülke insanlarının sinir gazı ile katledilmesini Esed rejiminin bir ayıbı olarak görüyoruz. Halk Suriye’de artık rejim değişikliği istiyor. Özellikle ABD, İngiltere ve Fransa’nın bu operasyon öncesi Türkiye’ye haber vermesi bu işin ne kadar hassas bir şekilde yapıldığını da gösteriyor. Bizim sınırlarımız belli. Sınırlarımızı da hakkımızı da biliyoruz. Yan komşularımızın haklarını da biliyoruz. Ancak oradan da bize bir saldırı ve tehdit gelmemesi lazım” dedi.