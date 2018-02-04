AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, "Önümüzü açan bir Cumhurbaşkanımız var, önümüzü açan bir Genel Başkanımız var. Onun için sorumluluğumuz çok." dedi. Kavakcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen partisinin 5. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, artık eski Türkiye'de yaşamadıklarını söyledi. Okullarda kitapların çocukların önüne geldiğini ve birçok sıkıntıların artık yaşanmadığını belirten Kan, "Eğitimde ve sağlıkta bir çok ilerleme kaydettik. Onun için sorumluluğumuz büyük." diye konuştu. Seçilme yaşının 18'e düştüğünü hatırlatan Kan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İnsanları asla ayırmıyoruz ancak şunu yapmamız lazım. Gençleri iki kategoride kategorileştireceksek biz 18-24 yaş arasındaki gençlerimizin önündeki seçilme engellerini kaldırmışken, AK Parti'ye gönül vermiş olanlar bir de AK Parti'ye oy ve gönül verecek olanlar. İki grup çok basit, başka bir grup yok. Siyasi görüşe bakmayacağız, ideolojiye bakmayacağız, kapı kapı gönül gönül dolaşacağız. Onların gönüllerine gireceğiz. Bize soru soracak gençlerle bizi buluşturun, ben çok mutlu oluyorum."

Özellikle gençlerin elinde çok büyük nimetlerin olduğunu aktaran Kan, "Bizlerin ve sizlerin elimizde çok büyük nimetler var, bunların farkında olacağız. Şükredelim ki Allah artırsın. Bizlerin hem gençler hem de kadınlar için dünyanın en büyük lütfuna sahibiz. Önümüzü açan bir Cumhurbaşkanımız var, önümüzü açan bir Genel Başkanımız var. Onun için sorumluluğumuz çok. O bize güveniyor, o bize insan olarak değer veriyor. O '15-16 yaşındaki çocuk ne bilir' demiyor. Her birinize insan olarak değer veriyor. Bu bizim için çok büyük bir nimet ve çok büyük bir sorumluluk." ifadelerini kullandı. Herkesin şehitlere karşı sorumluluğunun olduğunu anımsatan Kan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, Başbakanımız koşturuyorlar. Gece gündüz demeden koşturuyor. Ben daha gencim, benim daha çok koşturmam lazım, siz daha gençsiniz sizin daha çok koşturmanız lazım. Reyhanlı'da Fatma'nın şehit olduğu yere gittik, şehit edildiği odasını gördük. Ayrılıp, geri döndüm. Dedim ki 'Ravza bunu unutma, unutma ki ne kadar vebalin sorumluluğun var bil' dedim. Bütün şehitlerimize karşı bizim sorumluluğumuz var."

Kan ayrıca, kongreye katılan gençleri ayağa davet ederek tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet için gece gündüz çalışma sözü aldı. Kongreye katılan AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş da AK Parti'li gençlerin sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek, "Türkiye'de gençlik kollarına üye olan 3 milyona yakın genç olduğunu tahmin ediyorum. Bu öyle bir şeyi gösteriyor ki Türkiye'de değil, dünyada en büyük sivil toplum kuruluşu anlamında veya siyasi parti anlamında, AK Parti Gençlik Kolları dünyanın en büyük gençlik organizasyonudur." diye konuştu. Ecertaş, AK Parti Gençlik Kollarının 81 ildeki 921 ilçede dünyadaki demokratik organizasyonların tümünden daha organize, daha kaliteli ve daha çalışkan bir duruşu ve geleceğe yönelik müthiş bir insan yetiştirme fabrikası olduğunu vurguladı. Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Ecertaş, "Türk halkı, Afrin halkı bu operasyona destek veriyor. Ülkemiz güçlü bir şekilde en iyi bir şekilde liderinin arkasında. AK Parti gençlerine ne zaman görev düşerse devletimizin hizmetindedir." diye konuştu.