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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı:

POLİTİKA HABERLERİ | 07.02.2018 18:28 | Son Güncelleme

"(Zeytin Dalı Harekatı) Eskiden olsa bu operasyonun söylentisi bile ekonomiyi alt üst etmeye yeterdi. Ancak şu anda bir yandan terör örgütlerine karşı mücadelemizi veriyoruz, bir yandan da ekonomimiz yerli yerinde duruyor, büyümeye devam ediyor"

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Eskiden olsa bu operasyonun söylentisi bile ekonomiyi alt üst etmeye yeterdi. Ancak şu anda bir yandan terör örgütlerine karşı mücadelemizi veriyoruz, bir yandan da ekonomimiz yerli yerinde duruyor, büyümeye devam ediyor." dedi.

Kavakcı, Isparta'daki ziyaretleri kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti. Taziye çadırında şehidin babası ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Ravza Kavakcı, ardından şehidin evinde annesine içinde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim bulunan bohça hediye etti.

Kavakcı daha sonra Almanya'da 2000 yılında ırkçı saldırı sonucu yaşamını yitiren gurbetçi Enver Şimşek'in ailesini ziyaret etti. Burada Şimşek'in eşi Adile Şimşek ve kızı Semiha Şimşek Demirtaş ile bir süre sohbet eden Ravza Kavakcı, gittikleri illerde insan hakları ihlallerine uğramış aileleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Dünya genelinde artan ırkçılığın çok büyük bir problem olduğuna işaret eden Kavakcı, Şimşek ailesine devam eden hukuk mücadelelerinde ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.

AK Parti İl Başkanlığına da giden Ravza Kavakcı, burada yaptığı konuşmada, son 15 senede AK Parti olarak insan hakları konusunda büyük bir yol katettiklerini anlattı.

"Bunu en yakından tecrübe edenlerden birisi olarak söylüyorum. Elimizdeki nimetlerin farkında olmalıyız." diyen Kavakcı, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin 15-16 sene öncesine baktığımızda şu anda Afrin'de operasyon var, şehit haberlerimiz geliyor. Şahadet bizim için büyük bir şeref, şehit aileleri de öyle söylüyorlar. Dirayetli duruyorlar, eskiden olsa bu operasyonun söylentisi bile ekonomiyi alt üst etmeye yeterdi. Ancak şu anda bir yandan terör örgütlerine karşı mücadelemizi veriyoruz, bir yandan da ekonomimiz yerli yerinde duruyor ve büyümeye devam ediyor. Ülkede 1999'da büyük bir deprem yaşandı. Hükümet deprem olduktan birkaç gün sonra ancak bölgeye gidebildi. Başbakan o dönem televizyona çıkıp, 'Deprem bölgesine gidemiyoruz, yollar yıkıldı' dedi. O zaman da ülkemizde ordumuz vardı, hava kuvvetlerimiz vardı ama Milli Güvenlik Kurulu toplandığında PKK ile mücadele etmemize rağmen, ekonomimiz çok kötü olmasına rağmen, siyasi istikrarsızlık gırtlak boyunu geçmişken 1 numaralı tehdit irticaydı. Hepimiz irticacıydık."

O zamanki Milli Güvenlik Kurulunun kendilerinin kılığı, kıyafeti ve ideolojisiyle uğraşmaktan ya da beyefendilerin sakalıyla uğraşmaktan maalesef 1 numaralı tehdit olan terörle mücadele edemediklerini belirten Ravza Kavakcı, o dönemde kendi topraklarında deprem olduğunda, bir felaket yaşandığında ona müdahaleden bile aciz bir idarenin mevcut olduğunu kaydetti.

O dönem deprem bölgesine arkadaşlarıyla yardım götürdüklerini dile getiren Kavakcı, "Ancak o kadar büyük ayrımcılık vardı ki bizim yardımımız bile onlara göre kabul edilemezdi. Çünkü biz irticayı temsil ediyorduk, yardım yapamazdık. Böyle bir zihniyet hakimdi. Kendi vatandaşına yardım edemeyen bir devlet vardı. Şimdi ise felaketler yaşanan birçok ülkeye insani yardım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ravza Kavakcı, ardından da 28 Şubat mağdurlarından Hatice Bayram'ı Büyük Hacılar Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Bayram, başörtüsü taktığı için eğitim hayatında yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Kavakcı ise kendisi ve ailesinin de benzer sorunlar yaşadığını hatırlatarak, başörtüsü sorununun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çözüme kavuşturulduğunu hatırlattı.

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