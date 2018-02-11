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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı Kan:

POLİTİKA HABERLERİ | 11.02.2018 19:58 | Son Güncelleme

"Genç kardeşlerim, sizlere herkesten çok kıymet veren Recep Tayyip Erdoğan'ın zamanında olduğunuz için sizin sorumluluğunuz daha büyük. Sizler özgür bir Türkiye'de doğdunuz ve büyüyorsunuz. Bize kahramanlığınızı 15 Temmuz'da gösterdiniz ve 15 Temmuz'da şehit olan gençlerimiz bizlere de ders verdi. Çünkü onlar 80 darbesini görmemişti, onlar 28 Şubatları görmemişti, ayrımcılığa uğramamıştı ama Cumhurbaşkanımızın bir sözüyle sokağa çıktılar"

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, ''Genç kardeşlerim, sizlere herkesten çok kıymet veren Recep Tayyip Erdoğan'ın zamanında olduğunuz için sizin sorumluluğunuz daha büyük. Sizler özgür bir Türkiye'de doğdunuz ve büyüyorsunuz. Sizler tabii bize kahramanlığınızı 15 Temmuz’da gösterdiniz ve 15 Temmuz'da şehit olan gençlerimiz bizlere de ders verdiler. Çünkü onlar 80 darbesini görmemişti, onlar 28 Şubatları görmemişti, ayrımcılığa uğramamıştı ama Cumhurbaşkanımızın bir sözüyle sokağa çıktılar.'' dedi.

Kavakcı Kan, partisinin Kırklareli Gençlik Kolları Başkanlığı Kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de AK Parti sonrasında büyük değişiklikler ve yenilikler olduğunu, eski dönemlerde devletin milletine tepeden bakan bir zihniyette olduğunu, AK Parti döneminde Türkiye'nin, devletle milletin iç içe olduğu bir ülke haline geldiğini anlattı.

Kavakcı, şunları söyledi:

''O dönem eski Türkiye'ye ait bir dönemdi. Sayın cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Milli eğitim kitaplarında okutulan bir şiiri okuduğu için Pınarhisar'da misafir edilmişti. Pınarhisar ve Kırklareli onu ne güzel ağırladı, ne güzel ev sahipliği yaptı o sıkıntılı süreçte bile. 18 Nisan yerel ve genel seçimlerine hazırlanırken eski Türkiye'de vatandaşına tepeden bakan Türkiye'de, millet ve devletin arasında kalın beton duvarların olduğu Türkiye’de okuduğu bir şiirden dolayı önünü kapatmak için bir lideri hapse kapatan bir zihniyetin hakim olduğu Türkiye'yi hatırladım. O zaman Pınarhisar'da seçime az bir süre kala İstanbul Fatih'ten sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Pınarhisar'a sanki düğüne getirir gibi getirmiştik ve vedalaşmıştık. O burukluk hala gönlümde. O dimdik başıyla gitti ve sonradan da ne oldu biliyoruz elhamdülillah.''

AK Parti'nin gençlere çok büyük önem verdiğini anlatan Kavakcı, ''Biz saçma sapan ayrımcılıklarla uğraştık, lüzumsuz şeylerle ülkemize vakit kaybettiren o ceberrut, millete tepeden bakan devlet anlayışıyla büyüdük." dedi.

Kavakcı, şöyle devam etti:

"Genç kardeşlerim, sizlere herkesten çok kıymet veren Recep Tayyip Erdoğan'ın zamanında olduğunuz için sizin sorumluluğunuz daha büyük. Sizler özgür bir Türkiye'de doğdunuz ve büyüyorsunuz. Sizler tabii bize kahramanlığınızı 15 Temmuz'da gösterdiniz ve 15 Temmuz'da şehit olan gençlerimiz bizlere de ders verdiler. Çünkü onlar 80 darbesini görmemişti, onlar 28 Şubatları görmemişti, ayrımcılığa uğramamıştı ama Cumhurbaşkanımızın bir sözüyle sokağa çıktılar. Çünkü onlar onun nasıl bir lider olduğunun idrakindeydi. Bayrak için koştular, millet için koştular, gelecek için koştular. Allah onlardan razı olsun.''

Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ensar Topçu da kongrenin AK Parti'ye ve gençlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kongrede, AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Başkanı Alper Çiler ve Geçlik Kolları İl Başkanı Bahadır Kovankaya da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kongreye katılanlara hediye takdim edildi.

Kongrede, mevcut başkan Kovankaya güven tazeledi.

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