AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, “2002’den bugüne ülkenin tarihini değiştirdik”

Konya’daki belediye başkanları ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ile bir araya gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, “Cumhurbaşkanımız başkanlığında 2002’den bugüne ülkenin talihini ve tarihini değiştirdik. Bunu hep birlikte yaptık. Cumhurbaşkanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve siz belediye meclis üyelerimiz olmasaydı bunlar yapılamazdı. Bu millet olmasaydı bunların hiçbiri yapılamazdı” dedi.
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ile teşkilat mensuplarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Kaya, ülkenin zor bir süreçten geçtiği günlerde toplantıyı yaptıklarını belirterek, Afrin’deki şehitlere Allah’tan rahmet diledi.
"Milletimizle birlikte başardık"
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, “Bu şehir örnek bir şehir. Bugüne kadar kim geldiyse, bir çivi çakmışsa Allah ondan razı olsun. Kimin hangi görevde olduğunun hiç önemi yok. En üstün görev, hakkı verilmiş bir görevdir. Ahmet Necdet Sezer bu ülkede cumhurbaşkanlığı yaptı. Ne ile hatırlıyorsunuz diye sorduğumuzda herkes onu Anayasa kitapçığını fırlatması, bir de teröristleri affetmesi ile anıyor. Ama bizim Cumhurbaşkanımızın hizmetlerini saymakla bitiremiyoruz. Onun için hepimiz hangi görevde isek -ki meclis üyelerimiz bizim kılcal damarlarımız- onun hakkını vermek durumundayız. Meclis üyeliği çok önemli ulvi bir görev” ifadelerini kullandı.
"Birlikte Konya’yız"
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın artık ‘Birlikte Konyayız’ sloganında ifade edilen yapıya kavuştuğunu belirterek, “Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte Konya artık bir bütün olarak topyekün kalkınma, gelişme sürecine girmiş oldu. Son 4 yılda 28 yeni metropol ilçemizde Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanmamızı, kurumsal yapımızın oluşmasını hep birlikte sağladık. Zaman kaybetmeden gerek imar düzenlemeleri açısından gerek fiziki yatırımlar açısından hep birlikte çalışmaya başladık ve belli bir mesafeyi almış bulunmaktayız. Bütün ilçelerimizde prestij caddeler, imar çalışmaları, köylerimizin tamamında yapılmakta olan yatırımlar, beldeden mahalleye dönüşen 174 yeni mahallemizin tamamında su ve kanalizasyon alt yapı çalışmaları ve üst yapıları ile inşallah Haziran sonuna kadar bitirmeyi planladığımız çalışmalarımızla şehrimize önemli katkılarda bulunmaya gayret gösterdik” diye konuştu. Yeni Büyükşehir Yasasının uygulanmasında ilçelerdeki AK Partili meclis üyelerinin çok ciddi katkıları olduğunu, bunları hep birlikte başardıklarını kaydeden Başkan Akyürek, “Bunlar, gelecekte nelerin başarılabileceğinin örneklerini oluşturdu. AK Parti belediyeciliğinde Konya bir misyon sahibidir, özel bir konumu, model özelliği vardır. Yeni Büyükşehir döneminde de bu model özelliğimizi güçlendirmeye katkı yapan, her alanda yapılan çalışmalarda birlikte hareket ettiğimiz çalışma arkadaşlarımıza, belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Büyük Konya’nın kuruluşunda lider Konya’nın kuruluşunda burada bulunan bütün arkadaşlarımızın payı var” dedi.
"Aynı hedefe koşuyoruz"
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, “2019 hem siyasi tarihimizde hem de gelecek vizyonumuzda önemli bir eşiği önümüze getirdi. İnşallah bu süreç en güçlü şekilde aşılacak ve yeni hükümet sistemiyle birlikte Türkiye çok daha büyük sıçrama yapacaktır. Bu toplantılar bunun için yapılıyor. El ele gönül gönüle verirsek aşamayacağımız zorluk yok. Yeter ki bir olduğumuzun, beraber olduğumuzun, aynı hedefe koşana liderin ekibinde olduğumuzun farkında olalım. Bu önemli organizasyonda emeği geçen herkese Büyükşehir Belediye Başkanımızın nezdinde teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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