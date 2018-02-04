AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, “2002’den bugüne ülkenin tarihini değiştirdik”

Konya’daki belediye başkanları ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ile bir araya gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, “Cumhurbaşkanımız başkanlığında 2002’den bugüne ülkenin talihini ve tarihini değiştirdik. Bunu hep birlikte yaptık. Cumhurbaşkanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve siz belediye meclis üyelerimiz olmasaydı bunlar yapılamazdı. Bu millet olmasaydı bunların hiçbiri yapılamazdı” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ile teşkilat mensuplarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Kaya, ülkenin zor bir süreçten geçtiği günlerde toplantıyı yaptıklarını belirterek, Afrin’deki şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

"Milletimizle birlikte başardık"

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, “Bu şehir örnek bir şehir. Bugüne kadar kim geldiyse, bir çivi çakmışsa Allah ondan razı olsun. Kimin hangi görevde olduğunun hiç önemi yok. En üstün görev, hakkı verilmiş bir görevdir. Ahmet Necdet Sezer bu ülkede cumhurbaşkanlığı yaptı. Ne ile hatırlıyorsunuz diye sorduğumuzda herkes onu Anayasa kitapçığını fırlatması, bir de teröristleri affetmesi ile anıyor. Ama bizim Cumhurbaşkanımızın hizmetlerini saymakla bitiremiyoruz. Onun için hepimiz hangi görevde isek -ki meclis üyelerimiz bizim kılcal damarlarımız- onun hakkını vermek durumundayız. Meclis üyeliği çok önemli ulvi bir görev” ifadelerini kullandı.