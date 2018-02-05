AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya:

ÇORUM (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmaları ile ilgili bazı yanlış değerlendirmelerin olduğunu belirterek, "Biz hukukun gereği neyse bugüne kadar onu yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz." dedi.

Kaya, Muzaffer Külcü'nün istifasıyla boşalan Çorum Belediye Başkanlığı görevine seçilen Zeki Gül'ü makamında ziyaret etti. AK Parti grubunun adayı olarak seçime katılan ve ilk turda 21 oy alarak seçilen Gül'ü tebrik eden Kaya, seçimde oy kullanan AK Parti ve MHP'li meclis üyelerine de teşekkür etti.

Gül'ün 2019 yılı mart ayına kadar Çorum Belediye Başkanlığı görevini yürüteceğini ifade eden Kaya, "Rabbim Zeki kardeşime muvaffak olacağı bir dönem nasip etsin. 2019'a kadar bu görev kendisinin. Becerir ve güzel götürürsen ondan sonrasını değerlendiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, belediye başkanlıkları ve süreçleri ile ilgili bazı yanlış değerlendirmeler yapıldığını belirterek, bu sürecin üç farklı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Kimi belediyelerin terör desteği, kimi belediyelerin FETÖ bağlantısı ya da hukuka aykırı işlem yapmasından dolayı görevden alındığını vurgulayan Kaya, AK Partili bazı belediye başkanlarından da şehirlerin ve ülkenin geleceği için fedakarlık yapmalarını istediklerinin altını çizdi.