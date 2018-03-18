AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Manisa'da

"Çanakkale sadece Anadolu insanının değil, Yemen'den Bosna'ya Musul'dan Kerkük'ten Halep'ten Kosova'ya bütün ümmetin can verdiği bir yerdir. Çanakkale'de 103 yıl önce verilenle aynı mücadele Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de veriliyor. Tıpkı 103 yıl önce Çanakkale'de olduğu gibi, dikkat edin sosyal medyada ve televizyonlardan takip edebilirsiniz, Somali'daki insanların bu mücadele için dua ettiğini görürsünüz. Filistin'deki kardeşlerimizin gözyaşlarına şahit olursunuz. Afganistan ve Pakistan'daki kardeşlerimizin bizimle birlikte olduklarını görüsünüz. Afrin'de Türk bayrağı dikilmiş, Allah bereketlendirsin inşallah. Çanakkale'den buraya bu bayrak, devlet ve din için canlarını feda eden bütün şühedayı rahmetle anmak zorundayız."

Çanakkale'nin bu ülkeyi yok etmek, bayrağı indirmek, ezanı susturmak ve devleti işgal etmek isteyenlere karşı verilen bir mücadeleye sahne olduğuna işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

2019 yılındaki seçim çalışmaları için ön hazırlık çalışmalarında artık son rötuş ve kontrolleri yaptıklarını belirten Kaya, konuşmasında 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümüne değindi.

AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da konuşmasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yerel bir televizyon kanalında katıldığı programda "Yukarıda ittifak var, ama yerelde ittifak yok." sözleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Baybatur, şöyle konuştu:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, ittifakın ruhuna aykırı ifadelerde bulundu. Kıymetli belediye başkanımıza şunu ifade etmek istiyorum; 15 Temmuz sürecinden sonra bu devletin ve milletin bekası için ittifak yapıyoruz, seni tekrar büyükşehir belediye başkanı yapmak için ittifak yapmıyoruz. Bu milletin selameti için ittifak yapıyoruz. Ama belediye başkanımız bunu karıştırıyor kendisi ile alakalı kısmı aradan cımbızlıyor."

Toplantıda AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir yerel yönetimlere ilişkin konuşma yaptılar.