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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Kimsenin toprağına göz dikmeyiz"

POLİTİKA HABERLERİ | 12.02.2018 14:16 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Biz saldırmayız, kimsenin toprağına göz dikmeyiz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Biz saldırmayız, kimsenin toprağına göz dikmeyiz. Ama birileri bize saldırır, bizim toprağımıza göz diker, birliğimize beraberliğimize halel getirirse vallahi can alır can veririz. Gözümüz hiçbir şeyi görmez, 80 milyon bir olur Allah’ın izni ile bu işlerin üstesinden geliriz” dedi.
Ünal, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenlerine katıldı. Trabzon Bulvarı Valilik meydanında düzenlenen kutlama etkinliği Vali Vahdettin Özkan, Mehmet Erkoç, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker’in, vatandaşları selamlamasıyla başladı.
15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir’in ağabeyi Doğan Halisdemir’in de katıldığı etkinlikte konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, kırmızı şeritli İstiklal Madalyası’nı Türk Bayrağı’na taktı.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın tebrik mesajları okundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’un selamla konuşmasının ardından kürsüye gelen AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Bugün kahraman ordumuz Afrin’de teröristlerle mücadele ederken dün Ankara’da, birilerinin ne yaptıklarına bir bakın. Biz terörle mücadele ederken, elinde silah bu milletin bekasını tehdit edenlerle mücadele ederken birileri eğer siyaset adı altında terör seviciliği yapıyorsa, terör övücülüğü yapıyorsa bu aziz milletin kabul edeceği bir şey değildir. Biz bu milletin birliği beraberliği söz konusu olduğunda, biz tek yumruk oluruz tek yürek oluruz. Biz bu milletin bekası vatanımızın taşı toprağı söz konusu olduğunda, can alır can veririz. Biz her zaman sulhtan ve selametten yanayız. Biz saldırmayız, kimsenin toprağına göz dikmeyiz. Ama birileri bize saldırır, bizim toprağımıza göz diker, birliğimize beraberliğimize halel getirirse vallahi can alır can veririz. Gözümüz hiçbir şeyi görmez, 80 milyon bir olur Allah’ın izni ile bu işlerin üstesinden geliriz” dedi.
Yapılan konuşmalarının ardından tiyatro ekibi tarafından ‘Sütü İmam ve Bayrak Olayı’ canlandırıldı.
Program, geçit töreninin ardından sona erdi.
Trabzon Bulvarı Valilik meydanında düzenlenen kutlama etkinliği Vali Vahdettin Özkan, Mehmet Erkoç, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker’in, vatandaşları selamlamasıyla başladı.

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