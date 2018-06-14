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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker:

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 13:02 | Son Güncelleme

"Artık eskisi gibi terör örgütü üyeleri gelip şehrin içerisinden insanları götürüp, haraç alamıyor" - "FETÖ ile PKK'nın kabloları birbirine bağlıdır. Aynı prizden elektrik alıyorlar, enerjileri ve prizleri aynı yerde. İkisi de birbirine bağlı ve bir yere bağlıdır"

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "Artık eskisi gibi terör örgütü üyeleri gelip şehrin içerisinden insanları götürüp, haraç alamıyor." dedi.

24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik Diyarbakır'da çalışmalarını sürdüren Eker, beraberindeki partililerle Dicle ve Eğil ilçelerinde temaslarda bulundu.

Eğil ilçe girişinde vatandaşların büyük ilgisiyle karşılanan Mehdi Eker ve beraberindekiler esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla görüştü.

Halk Eğitim Merkezinde muhtarların da katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Eker, Kürtlerin "Kürt sorunu" olmadığını, PKK sorunu olduğunu söyledi.

Kürtlerin en büyük sorununun terör olduğuna işaret eden Mehdi Eker, terörün ve terör örgütü PKK'nın en büyük zararı Kürtlere verdiğini belirtti.

Bu sorunları aşma yolunun tarihinin 24 Haziran seçimleri olduğuna dikkati çeken Eker, şöyle devam etti:

"Dicle ilçesinde HDP'li belediyelerin 15 yılda yapmadıklarını 16 ayda kayyum büyük titizlikle çalışmış ve yapıyor. Lice ilçesi ise çiçek gibi olmuş. Eğil'in mayasını da hamurunu da biliyoruz. Teröriste pabuç bırakmayacağınızı da biliyoruz. Bu bölgenin yiğit insanları böyle şeylere pabuç bırakmaz. 24 Haziran'da fırsatı değerlendirmezseniz 5 yıl kaybederiz. Artık eskisi gibi terör örgütü üyeleri gelip şehrin içerisinden insanları götürüp haraç alamıyor."

Mehdi Eker, terörün artık uzantılarının ve dallarının burada yeşermesini istemediklerini belirterek, bu konuda seslerin yükseltilmesinin gerektiğini aktardı.

- "FETÖ ile PKK'nın kabloları birbirine bağlı"

"FETÖ ile PKK'nın kabloları birbirine bağlıdır. Aynı prizden elektrik alıyorlar, enerjileri ve prizleri aynı yerde. İkisi de birbirine bağlı ve bir yere bağlıdır." ifadelerini kullanan Eker, şunları kaydetti:

"Kürtlerin dilini CHP yasakladı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Diyarbakır'daki mitingini HDP destekledi. Vaktiyle Kürtlerin kimliğini yok eden, dilini kesen, konuşturmayan, Kürtçe konuşana para cezası veren, Kürt sorununu çıkaran, başörtülüyü dışarı atan, ezanı Türkçe'ye çeviren, bütün bu zulümleri yapan, Kürtlerin alimlerini dar ağaçlarında sallandıran zihniyet olan CHP, bugün HDP ile kol koladır. O zaman bizim ikisine birden hesap sormamız gerek."

Mehdi Eker, esnaf ziyareti sırasında HÜDA PAR ilçe seçim bürosunu da ziyaret ederek, seçimin hayırlı olması dileğinde bulundu.

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