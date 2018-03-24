HABER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker KKTC’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 19:01 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC’de bir otelde sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC’de bir otelde sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi. Eker, Ortadoğu ve dünyanın kritik tarihi bir dönemden geçtiğini ifade ederek, "Ortadoğu’nun yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı bir dönem var. Suriye ve Irak toprakları üzerinde terör örgütleri marifetleriyle bir harita değiştirme çabası var. Bu, hem bölgeyi istikrarsızlaştırıyor hem barışı ortadan kaldırıyor hem de Türkiye Cumhuriyeti başta olmaz üzere bölgedeki bir çok ülkenin güvenliğini tehdit ediyor" dedi.
Zeytin Dalı Harekatı sürecinde içinden kamyonların geçebileceği büyük beton tüneller ve siperler kazıldığına vurgu yapan Eker, Türkiye’nin buna seyirci kalamayacağını dile getirdi. Eker, "Bizim hedefimizde hiçbir zaman orada yaşayan Türk kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz veya Türkmen kardeşlerimiz olmadı, olmayacak. Bizim hedefimiz; orada zulüm haline gelen ve kendileri gibi düşünmeyen Kürtler başta olmak üzere herkese eziyet eden herkese zulüm eden PKK/PYD terör örgütünün unsurlarıdır. Bizim sadece hedeflerimizde sadece terör örgütleri vardır. Bizim gayemiz Türkiye’nin sınırlarını terör örgütlerinden temizlemektir. Biz bölgemizde soydaşlarımız, sınırlarımızı, ilgilendiren meselelerinde oldu bittilere olmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Türkiye’nin, Kıbrıs Barış Harekatı’nı buradaki soydaşlarının hak ve hukukuna sahip çıkmak için Türkiye’nin 2004 yılındaki Annan Planı’na destek verdiğini, Kıbrıs Türk toplumunun da buna olumlu yaklaşarak referandumda "evet" dediğini anlattı.
AB’nin Rum tarafının Annan Planı’nda "hayır" demelerine rağmen birliğe aldığına dikkati çeken Eker, "AB’nin ikiyüzlülüğü, çifte standardı bir kez daha ortaya çıktı” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız

Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız

AK Parti'de deprem! Selçuk İlçe Başkanı Osman Başterzi istifa etti

AK Parti'de deprem! Selçuk İlçe Başkanı Osman Başterzi istifa etti

İYİ Partili başkana makamında silahlı saldırı!

İYİ Partili başkana makamında silahlı saldırı!

Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi

Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu

Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!

Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.