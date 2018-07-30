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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık:

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 20:29 | Son Güncelleme

"Sosyal politikalar vatandaşlara hızlı bir şekilde buluşacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Sosyal politikalar vatandaşlara hızlı bir şekilde buluşacak." dedi.

Çalık, 24 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından, Akpınar Mahallesi'nde esnafa teşekkür ziyaretinde bulundu.

Esnaflarla bir süre sohbet eden Çalık, seçimlerde verdikleri destekten dolayı esnafa teşekkürlerini iletti.

Öznur Çalık burada gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarlarının sosyal devletin gereği olarak, bir çok sosyal politikayı hayata geçirdiğini söyledi.

335 milyar liralık sosyal koruma bütçesinin 52 milyarının sosyal yardım ve hizmete ayrıldığını belirten Çalık, şöyle konuştu:

"Bu yardımların içerisinde yerel yönetimlerimizin de yardımları var. Esnaf ziyaretleri kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi ekmek büfesine de gittik. Biliyordum ama ilk kez vatandaşımıza takdim etme imkanım oldu, vatandaşlarımız kartlarıyla geldi, 5-10 ekmek aldı. Bu sosyal belediyecilik anlayışının en önemli göstergesi. Hükümet olarak sosyal devleti, belediye olarak da sosyal belediyeciliğin en güzel şeklini ülkeye yaşattık."

Sosyal yardım alan vatandaşların istihdam edilmesi amacıyla yeni politikalar geliştirdiklerini vurgulayan Çalık, iş başvurusu yapan ve istihdam edilenlerin yardımları kademeli olarak düşürüldüğünü ve ihtiyaç sahiplerinin sürekli işe kavuşturulduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile değişimlerin yaşandığını anımsatan Öznur Çalık, "İki bakanlık birleşti, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'na dönüştü. Hizmetleri cumhurbaşkanlığı makamında takip edecek kurullar oluşturuldu, 9 kuruldan biri Sosyal Politikalar Kurulu. Sosyal Politikalar Kurulu'nda geleceğe yönelik sosyal politikalar üretmek için farklı disiplinlerden arkadaşlarımız çalışacaklar ve Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı'na arz edecekler ve bunlar Bakanlar Kurulu'nun gündemine gelecek. Sosyal politikalar vatandaşlara hızlı bir şekilde buluşacak." değerlendirmesinde bulundu.

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