AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Sosyal politikalar vatandaşlara hızlı bir şekilde buluşacak." dedi.

Çalık, 24 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından, Akpınar Mahallesi'nde esnafa teşekkür ziyaretinde bulundu.

Esnaflarla bir süre sohbet eden Çalık, seçimlerde verdikleri destekten dolayı esnafa teşekkürlerini iletti.

Öznur Çalık burada gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarlarının sosyal devletin gereği olarak, bir çok sosyal politikayı hayata geçirdiğini söyledi.

335 milyar liralık sosyal koruma bütçesinin 52 milyarının sosyal yardım ve hizmete ayrıldığını belirten Çalık, şöyle konuştu:

"Bu yardımların içerisinde yerel yönetimlerimizin de yardımları var. Esnaf ziyaretleri kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi ekmek büfesine de gittik. Biliyordum ama ilk kez vatandaşımıza takdim etme imkanım oldu, vatandaşlarımız kartlarıyla geldi, 5-10 ekmek aldı. Bu sosyal belediyecilik anlayışının en önemli göstergesi. Hükümet olarak sosyal devleti, belediye olarak da sosyal belediyeciliğin en güzel şeklini ülkeye yaşattık."